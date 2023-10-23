Эксперт дал рекомендации по подготовке автомобиля к зимнему периоду

По словам Белоярова, существует важное правило, в соответствии с которым зимние шины следует установить, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 5-7 градусов, пишет NEWS.ru. Поэтому, если ночью погода достигает отметки 0 градусов или ниже, пришло время для замены резины. Белояров также подчеркивает, что одним из главных преимуществ такого выбора является то, что в это время шиномонтажи еще не так оживлены, что позволяет избежать суеты и стресса. Стоит заметить, что замена шин — это не просто обычная процедура, но и вопрос безопасности. Летние шины при температуре около +5 градусов становятся жесткими, что снижает их сцепление с дорожным покрытием и увеличивает тормозной путь.