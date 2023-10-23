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Эксперт дал рекомендации по подготовке автомобиля к зимнему периоду

Эксперт дал рекомендации по подготовке автомобиля к зимнему периоду

23 октября 2023, 10:59
Фото: 1MI
Артем Белояров, автогонщик и инструктор, дал рекомендации относительно того, как подготовить автомобиль к приходу зимнего сезона. Он уделяет особое внимание своевременной замене шин в этот период.

По словам Белоярова, существует важное правило, в соответствии с которым зимние шины следует установить, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 5-7 градусов, пишет NEWS.ru. Поэтому, если ночью погода достигает отметки 0 градусов или ниже, пришло время для замены резины. Белояров также подчеркивает, что одним из главных преимуществ такого выбора является то, что в это время шиномонтажи еще не так оживлены, что позволяет избежать суеты и стресса. Стоит заметить, что замена шин — это не просто обычная процедура, но и вопрос безопасности. Летние шины при температуре около +5 градусов становятся жесткими, что снижает их сцепление с дорожным покрытием и увеличивает тормозной путь.

Кроме того, необходимо не откладывать замену жидкости для стеклоочистителя до тех пор, пока температура не опустится до -10 градусов, так как это может быть слишком поздно.

Белояров также рекомендует обработать замки дверей и резиновые уплотнители. Для этой процедуры можно использовать силиконовую смазку или жидкость WD-40. Эти меры помогут избежать проблем с открыванием дверей в холодные ночи. Эксперт советует регулярно проводить эту процедуру после каждой автомойки, чтобы поддерживать работоспособность замков.

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