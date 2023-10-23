«Говорил, что в командировке»: пермяк убил отца и год хранил тело в диване

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Известно, что мужчина зарезал отца, а затем спрятал его тело, чтобы скрыть преступление. Знакомым он говорил, что папа уехал в командировку на Дальний Восток.
Теперь злоумышленнику вынеси приговор — восемь лет колонии, сообщается на сайте Чайковского суда. Трагедия произошла в феврале 2022 года. Совершив убийство, сын завернул тело отца в пакеты, обмотал скотчем и положил в ящик дивана. В этой же квартире мужчина продолжал жить.
Первой тревогу забила его соседка. Она сказала полицейским, что давно не видела своего знакомого — отца злоумышленника. Силовики нагрянули в квартиру с обыском, где и обнаружили труп.
Ранее в Самаре были найдены тела женщины и ее супруга, которые приехали туда из Краснотурьинска. В квартире также находилась 8-летняя девочка, дочка погибшей.