Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и последствия пожара на НТМК

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Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 08:06
На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал в воздухе превышение диоксида азота в два раза. 20 октября после 20-минутных замерах воздуха возле вокзала показатель вещества составил 0,4 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Посты УГМС в период с 16 по 19 октября превышений не фиксировали. За остальные дни данные пока не опубликованы.
Два вредных вещества обнаружено в воздухе 6 октября, когда на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошел пожар. Так совпало, что в этот день Роспотребнадзор проводил отборы воздуха. На одной из точек замеров — улица Кутузова, 8, которая находилась по направлению ветра от очага возгорания, норму превышал этилбензол. Показатель вещества составил 1,8 ПДК. Также в этот день норму до 3,04 ПДК превышал сероводород. Его обнаружила станция мониторинга воздуха Минприроды на Северном поселке.
27 незаконных свалок ликвидируют в Нижнем Тагиле рядом с гаражными кооперативами и коллективными садами. Заниматься этим будет местная компания ООО «Комавтотранс». стоимость контракта составляет 1,25 млн рублей. Подрядчик обязан будет собрать все отходы и утилизировать их на специальный полигон.
На выбросы с АО «Жировой комбинат» в Екатеринбурге пожаловались местные жители. В связи с этим Росприроднадзор начал проверку. Ведомство взяло пробы воздуха, по результатам которых специалисты примут меры.
В Богдановиче Росприроднадзор обнаружил, что местное ОАО «Огнеупоры» нарушает природоохранное законодательство. Проверка показала, что предприятие сбрасывает отходы в воду, не соблюдая нормативы, не сортирует твердые отходы, а также у него отсутствует план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. По итогу предприятие получило предписание от ведомства устранить нарушение.