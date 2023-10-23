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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 08:06

Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и последствия пожара на НТМК

Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и последствия пожара на НТМК

23 октября 2023, 07:56
Фото: Midjourney
На прошлой неделе газоанализатор ловил превышение диоксида азота, а после пожара на ЕВРАЗ НТМК в воздухе Нижнего Тагила были обнаружены опасные вещества. Главные экологические события недели с 16 по 22 октября.

На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал в воздухе превышение диоксида азота в два раза. 20 октября после 20-минутных замерах воздуха возле вокзала показатель вещества составил 0,4 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Посты УГМС в период с 16 по 19 октября превышений не фиксировали. За остальные дни данные пока не опубликованы.

Диоксид азота превысил норму в два раза в воздухе Нижнего Тагила 20 октября
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Два вредных вещества обнаружено в воздухе 6 октября, когда на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошел пожар. Так совпало, что в этот день Роспотребнадзор проводил отборы воздуха. На одной из точек замеров — улица Кутузова, 8, которая находилась по направлению ветра от очага возгорания, норму превышал этилбензол. Показатель вещества составил 1,8 ПДК. Также в этот день норму до 3,04 ПДК превышал сероводород. Его обнаружила станция мониторинга воздуха Минприроды на Северном поселке.

Этилбензол и сероводород превысили норму в воздухе Тагила после пожара на ЕВРАЗ НТМК
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27 незаконных свалок ликвидируют в Нижнем Тагиле рядом с гаражными кооперативами и коллективными садами. Заниматься этим будет местная компания ООО «Комавтотранс». стоимость контракта составляет 1,25 млн рублей. Подрядчик обязан будет собрать все отходы и утилизировать их на специальный полигон.

В Нижнем Тагиле ликвидируют несанкционированные свалки у садов, гаражей и больниц
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На выбросы с АО «Жировой комбинат» в Екатеринбурге пожаловались местные жители. В связи с этим Росприроднадзор начал проверку. Ведомство взяло пробы воздуха, по результатам которых специалисты примут меры.

Жители Екатеринбурга пожаловались на выбросы с комбината
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В Богдановиче Росприроднадзор обнаружил, что местное ОАО «Огнеупоры» нарушает природоохранное законодательство. Проверка показала, что предприятие сбрасывает отходы в воду, не соблюдая нормативы, не сортирует твердые отходы, а также у него отсутствует план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. По итогу предприятие получило предписание от ведомства устранить нарушение.

Опасный для экологии объект работает с нарушениями на заводе в Богдановиче
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Пожар#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Нарушение#Роспотребнадзор#Свалки#Анна Григорьева#Вредные вещества#Росприроднадзор#Екатеринбург#Сероводород#Итоги недели
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