Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и последствия пожара на НТМК

Два вредных вещества обнаружено в воздухе 6 октября, когда на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошел пожар. Так совпало, что в этот день Роспотребнадзор проводил отборы воздуха. На одной из точек замеров — улица Кутузова, 8, которая находилась по направлению ветра от очага возгорания, норму превышал этилбензол. Показатель вещества составил 1,8 ПДК. Также в этот день норму до 3,04 ПДК превышал сероводород. Его обнаружила станция мониторинга воздуха Минприроды на Северном поселке.