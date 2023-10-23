Из-за гололеда в ГИБДД обратились к водителям Нижнего Тагила

В ГИБДД жителей Нижнего Тагила предупредили о гололеде

В Нижнем Тагиле выпал снег, а также снизилась температура. В ГИБДД предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. В связи с эти водителей просят быть осторожнее на дорогах.