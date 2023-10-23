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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

В ГИБДД жителей Нижнего Тагила предупредили о гололеде

Из-за гололеда в ГИБДД обратились к водителям Нижнего Тагила

23 октября 2023, 07:55
Фото: 1MI

В ГИБДД жителей Нижнего Тагила предупредили о гололеде

В Нижнем Тагиле выпал снег, а также снизилась температура. В ГИБДД предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. В связи с эти водителей просят быть осторожнее на дорогах.

Также автомобилистов просят избегать резкого маневрирования и торможений, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, не превышать скорость.

Также в ГАИ напомнили о необходимости смены летней резины на зимнюю. Автомобилистам рекомендовали воздержаться от дальних поездок, если это возможно.

Ранее сообщалось, что в регионе ожидается снегопад. Осадки в виде снега в Свердловской области ожидаются на протяжении всей недели, вплоть до 29 октября.

О гололеде предупредили спасатели жителей Свердловской области
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