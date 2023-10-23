Из-за гололеда в ГИБДД обратились к водителям Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Также автомобилистов просят избегать резкого маневрирования и торможений, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, не превышать скорость.
Также в ГАИ напомнили о необходимости смены летней резины на зимнюю. Автомобилистам рекомендовали воздержаться от дальних поездок, если это возможно.
Ранее сообщалось, что в регионе ожидается снегопад. Осадки в виде снега в Свердловской области ожидаются на протяжении всей недели, вплоть до 29 октября.