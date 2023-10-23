Как пользоваться ирригатором для полости рта

Некоторые граждане задаются вопросом о том, зачем нужен ирригатор, если есть зубная щетка. Специалисты отвечают, что даже сама лучшая зубная щетка и зубная нить не заменят ирригатор в его способности очищать полость рта от застрявших частичек пищи, пишет «КП-доктор».