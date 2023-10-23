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Posted 23 октября, 09:31

Published 23 октября, 09:31

Modified 23 октября, 09:33

Updated 23 октября, 09:33

Как пользоваться ирригатором для полости рта

Как пользоваться ирригатором для полости рта

23 октября 2023, 09:31
Фото: 1MI
Специалисты рассказали, как использовать ирригатор в домашних условиях. Они отметили, что для полноценного здоровья полости рта необходимо не только чистить зубы, но и использовать ирригатор или зубную нить.

Некоторые граждане задаются вопросом о том, зачем нужен ирригатор, если есть зубная щетка. Специалисты отвечают, что даже сама лучшая зубная щетка и зубная нить не заменят ирригатор в его способности очищать полость рта от застрявших частичек пищи, пишет «КП-доктор».

Регулярное использование ирригатора — это профилактика кариеса, зубного камня, а также снижения риска парадонтита и парадонтоза. Однако, если пользоваться этим прибором неправильно, можно нанести больше вреда, чем пользы.

Стоматолог Полина Доманова рассказала подробнее, как пользоваться этим прибором. Существует несколько разновидностей ирригаторов — стационарные, которые больше подходят для повседневного использования, и портативные, которые удобно брать в поездку.

Ирригаторы очищают от частичек пищи и налета даже труднодоступные участки между зубами, предотвращают появление зубного камня, делают массаж десен, а также являются лучшим средством для профилактики кариеса, гингивита, парадонтоза и парадонтита. Этот прибор — не замена зубной щетки, а дополнительный этап ухода за зубами.

Пользоваться ирригатором в домашних условиях может вся семья. Использовать его можно не чаще двух раз в день. Максимальный режим его работы включать стоматолог не советует.

Сперва нужно почистить зубы. Затем следует подготовить ирригатор к использованию. Он должен быть заряжен и подключен к сети. Необходимо заполнить резервуар водой или специальной жидкостью. После использования оставшуюся воду необходимо вылить, а сам резервуар промыть. У каждого члена семьи должна быть индивидуальная насадка.

Во время использования прибора струя должна быть под прямым углом к поверхности зубов или десен. Если направлять струю воды под острым углом, есть риск поранить десна.

Очищать зубы нужно круговыми движениями, не прижимая ирригатор вплотную к зубам и деснам. Начинать нужно с передних зубов на верхней челюсти.

Особое внимание необходимо уделять межзубным промежуткам. Вся процедура должна длиться примерно две минуты. По ее окончании нужно прополоскать рот.

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#Здоровье#Зубы#Стоматолог#Дарья Сорокина#Полость рта#Чистка зубов#Зубная щетка#Ирригатор
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