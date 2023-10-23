Как пользоваться ирригатором для полости рта

Posted 23 октября, 09:31
Published 23 октября, 09:31
Modified 23 октября, 09:33
Updated 23 октября, 09:33
Некоторые граждане задаются вопросом о том, зачем нужен ирригатор, если есть зубная щетка. Специалисты отвечают, что даже сама лучшая зубная щетка и зубная нить не заменят ирригатор в его способности очищать полость рта от застрявших частичек пищи, пишет «КП-доктор».
Регулярное использование ирригатора — это профилактика кариеса, зубного камня, а также снижения риска парадонтита и парадонтоза. Однако, если пользоваться этим прибором неправильно, можно нанести больше вреда, чем пользы.
Стоматолог Полина Доманова рассказала подробнее, как пользоваться этим прибором. Существует несколько разновидностей ирригаторов — стационарные, которые больше подходят для повседневного использования, и портативные, которые удобно брать в поездку.
Ирригаторы очищают от частичек пищи и налета даже труднодоступные участки между зубами, предотвращают появление зубного камня, делают массаж десен, а также являются лучшим средством для профилактики кариеса, гингивита, парадонтоза и парадонтита. Этот прибор — не замена зубной щетки, а дополнительный этап ухода за зубами.
Пользоваться ирригатором в домашних условиях может вся семья. Использовать его можно не чаще двух раз в день. Максимальный режим его работы включать стоматолог не советует.
Сперва нужно почистить зубы. Затем следует подготовить ирригатор к использованию. Он должен быть заряжен и подключен к сети. Необходимо заполнить резервуар водой или специальной жидкостью. После использования оставшуюся воду необходимо вылить, а сам резервуар промыть. У каждого члена семьи должна быть индивидуальная насадка.
Во время использования прибора струя должна быть под прямым углом к поверхности зубов или десен. Если направлять струю воды под острым углом, есть риск поранить десна.
Очищать зубы нужно круговыми движениями, не прижимая ирригатор вплотную к зубам и деснам. Начинать нужно с передних зубов на верхней челюсти.
Особое внимание необходимо уделять межзубным промежуткам. Вся процедура должна длиться примерно две минуты. По ее окончании нужно прополоскать рот.