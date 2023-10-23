Курганские трупы предложили сжигать в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Своего крематория в городе нет, поэтому проводить процедуру нужно в Екатеринбурге или в Челябинске, сообщает Ура.ру со ссылкой на МУП «Бюро коммунальных услуг», которое находится в ведении курганской администрации.
Стоимость услуги — около 40 тысяч рублей. В эту цену входит кремация, а также транспортировка тела из Кургана в один из крематориев соседних регионов, и перевозка праха обратно в Курган.
Разговоры о строительстве крематория в Кургане ведутся уже больше года. Жители города просят власти построить его, чтобы «не кормить червей» и даже есть предприниматель, который готов реализовать проект. Однако против выступают сотрудники похоронных бюро и представители курганской церкви, отмечая, что сожжение — не соответствует христианским обычаям погребения. Кроме того, существует мнение, что даже при наличии крематория в городе, он может быть не сильно востребован.
Напомним, что 18 октября суд Екатеринбурга не разрешил вновь открыться частному крематорию в столице Свердловской области. Постройку признали незаконной, суд постановил снести здание.