Курганские трупы предложили сжигать в Свердловской области

Разговоры о строительстве крематория в Кургане ведутся уже больше года. Жители города просят власти построить его, чтобы «не кормить червей» и даже есть предприниматель, который готов реализовать проект. Однако против выступают сотрудники похоронных бюро и представители курганской церкви, отмечая, что сожжение — не соответствует христианским обычаям погребения. Кроме того, существует мнение, что даже при наличии крематория в городе, он может быть не сильно востребован.