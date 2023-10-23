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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Москве прошла облава на мигрантов для отправки в армию

Мигрантов с российским паспортом забирают в армию

23 октября 2023, 08:28
Фото: Midjourney

В Москве прошла облава на мигрантов для отправки в армию

В Москве прошла облава за мигрантами: всех тех, кто получил гражданство РФ, задерживали и везли в тренировочный центр в Люберцах. Там они проходили срочную военную комиссию, которая почти всех признавала годными к службе.

Тех мужчин, которые моложе 30 лет, отправляли на срочную службу, а тех, кто старше, — на контракт. Об этом сообщают «Новые известия».

К примеру, молитва в подмосковных Котельниках обернулась для мигрантов отправкой в армию. Об этом рассказал руководитель общины Салават Ибатулин.

По окончании намаза людей погрузили в автобусы, которых было около пяти, и отвезли в военный комиссариат в соседние Люберцы, где продержали несколько часов, — рассказал Салават Ибатулин.

По его словам, в военкомате у мужчин забрали документы и после этого начали проводить медкомиссию. Там мигрантам рассказали, как будет выглядеть их дальнейшая жизнь. На аудиозаписи, появившейся в интернете, слышно, что мужчины должны согласовывать все свои движения через дежурную часть.

Среди тех, кто находился в тот день в мечети, был певец Мамут Узеинов. Он рассказал в соцсетях, что его также посадили в автобус и привезли в военкомат в Люберцах. Там его признали годным к службе и отвезли на пункт сбора контрактников в Балашихе. После, как утверждает мужчина, ему и другим гражданам сказали подписать контракт.

На следующий день на построении им объявили, что они поедут на СВО, отметил мужчина.

То, что у меня контракт с «Первым каналом», что я участник проекта, и что это является основанием для отсрочки — никого не интересует. Меня просто не хотят слышать, — сообщил Мамут.

По словам Мамута, повестку он не получал. Сейчас у него изъяли все документы, он просит о помощи. Мужчине 26 лет, он получил российский паспорт в 2014 году в Крыму.

В результате Мамут и еще несколько человек отказались ехать куда-либо, теперь их не выпускают и ждут следователей из следственного комитета.

Ранее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства тех мигрантов, которые отказываются ехать на спецоперацию.

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