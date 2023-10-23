Мигрантов с российским паспортом забирают в армию

Среди тех, кто находился в тот день в мечети, был певец Мамут Узеинов. Он рассказал в соцсетях, что его также посадили в автобус и привезли в военкомат в Люберцах. Там его признали годным к службе и отвезли на пункт сбора контрактников в Балашихе. После, как утверждает мужчина, ему и другим гражданам сказали подписать контракт.