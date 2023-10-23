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Модульбанк выпустил на рынок карту для селлеров

Модульбанк выпустил на рынок карту для селлеров

23 октября 2023, 06:39
Фото: 1MI
Итоги первого квартала 2023 года показали прирост активных продавцов на маркетплейсах. Их количество увеличилось на 21 процент. Стоит отметить, что этот показатель менее значительный по сравнению с предшествующим периодом.

Специалисты объясняют это постепенным насыщением экосистем каждой площадки, что сопровождается заменой количества маркетплейсов их качеством. Согласно прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе ожидается рост рынка электронной коммерции не столько за счет появления новых селлеров, сколько за счет развития крупных игроков. Такая тенденция приведет к стимулированию конкуренции на маркетплейсах, а также будет способствовать повышению качества товаров и услуг, предлагаемых на площадках интернет-магазинов., пишет gorod55.ru.

Эволюция в мире маркетплейсов приводит к появлению новых сервисов.

Например, Модульбанк начал открывать счета физлицам и выдавать им «Маркет Карту». Данное предложение ориентировано на индивидуальных предпринимателей, которые занимаются продажами через маркетплейсы и используют тарифы для селлеров. «Маркет Карта» взаимодействует с торговой выручкой, которую продавцы получают в результате реализации товаров и услуг на маркетплейсах. Уточняется, что карта работает с системой быстрых платежей (СБП) и позволяет делать переводы средств по номеру телефона и переводы по миру посредством сторонних сервисов.

«Мы впервые в истории Модульбанка запускаем счета физических лиц, но делаем это в рамках нашей стратегии — создавать нишевые сервисы и продукты для предпринимателей. Карта физлица разработана специально для сегмента продавцов маркетплейсов с учетом их потребностей и сценариев потребления и пока будет доступна только в этом сегменте», — рассказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов.

Еще одна интересная тенденция — рост количества селлеров, одновременно работающих с двумя маркетплейсами. За прошлый год их доля возросла с 13 до 18 процентов. Отмечается, что новые продавцы, которые начинают работать на маркетплейсах, отличаются более высоким уровнем профессионализма. Также для них характерен более продолжительный период работы на этих площадках. Таким образом, онлайн-торговля становится более зрелой, что приносит пользу и продавцам, и покупателям.

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