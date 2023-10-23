Модульбанк выпустил на рынок карту для селлеров

Еще одна интересная тенденция — рост количества селлеров, одновременно работающих с двумя маркетплейсами. За прошлый год их доля возросла с 13 до 18 процентов. Отмечается, что новые продавцы, которые начинают работать на маркетплейсах, отличаются более высоким уровнем профессионализма. Также для них характерен более продолжительный период работы на этих площадках. Таким образом, онлайн-торговля становится более зрелой, что приносит пользу и продавцам, и покупателям.