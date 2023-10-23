Наблюдавших за убийством африканца двух полицейских уволят в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
ГУ МВД по Свердловской области сообщает, что инспекторы несколько минут наблюдали за дракой, во время которой африканского студента зарезали, но не вмешались в конфликт.
На опубликованном Е1.RU видео можно услышать, как почти пять минут полицейские, сидя в машине, обсуждают драку, шутят и высказываются в грубой форме об участниках конфликта и об очевидцах, которые пытались привлечь внимание правоохранителей. Сотрудники ДПС вышли из машины только в тот момент, когда драка кончилась, а Франсуа лежал в крови на земле. За бездействие полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что конфликт произошел 18 августа. 32-летний аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили вступил в драку в центре Екатеринбурга. В какой-то момент иностранца ударили ножом, задев артерию. Франсуа умер на месте от потери крови.