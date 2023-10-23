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Published Сегодня, 12:59

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Updated Сегодня, 13:29

После убийства темнокожего студента в Екатеринбурге уволят двух полицейских

Наблюдавших за убийством африканца двух полицейских уволят в Екатеринбурге

23 октября 2023, 12:59
Фото: 1MI

После убийства темнокожего студента в Екатеринбурге уволят двух полицейских

Двух инспекторов ДПС Екатеринбурга уволили со службы за «непринятие мер по предотвращению тяжкого преступления». На глазах полицейских убили аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили из Габона, однако правоохранители не предприняли никаких действий.

ГУ МВД по Свердловской области сообщает, что инспекторы несколько минут наблюдали за дракой, во время которой африканского студента зарезали, но не вмешались в конфликт.

На опубликованном Е1.RU видео можно услышать, как почти пять минут полицейские, сидя в машине, обсуждают драку, шутят и высказываются в грубой форме об участниках конфликта и об очевидцах, которые пытались привлечь внимание правоохранителей. Сотрудники ДПС вышли из машины только в тот момент, когда драка кончилась, а Франсуа лежал в крови на земле. За бездействие полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что конфликт произошел 18 августа. 32-летний аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили вступил в драку в центре Екатеринбурга. В какой-то момент иностранца ударили ножом, задев артерию. Франсуа умер на месте от потери крови.

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