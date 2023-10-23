Наблюдавших за убийством африканца двух полицейских уволят в Екатеринбурге

На опубликованном Е1.RU видео можно услышать, как почти пять минут полицейские, сидя в машине, обсуждают драку, шутят и высказываются в грубой форме об участниках конфликта и об очевидцах, которые пытались привлечь внимание правоохранителей. Сотрудники ДПС вышли из машины только в тот момент, когда драка кончилась, а Франсуа лежал в крови на земле. За бездействие полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.