Напавшие на девушку в Каменске-Уральском из-за синего цвета волос получили сроки

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Инцидент произошел 1 августа около 21:00 в Каменске-Уральском рядом с фонтаном «Слоненок». Двое нетрезвых мужчин увидели около фонтана незнакомую 18-летнюю девушку с ярким цветом волос. Молодые люди сначала принялись оскорблять незнакомку, а потом один из них схватил девушку и насильно окунул ее голову в воду фонтана, лишив возможности дышать. После чего, второй бросил в лицо пострадавшей килограмм муки и ударил по голове, параллельно урожая нанести еще больше вреда, сообщили в областной прокуратуре.
После совершенных действий девушка восприняла угрозы серьезно и обратилась в полицию. Подозреваемых задержали. 23 октября Красногорский районный суд признал обвиняемых виновными и назначил каждому по три года лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, что 20 октября появились сообщения об уральском маньяке, нападающим на девушек в Перми. В данный момент известно о трех случаях нападения. Все жертвы смогли сбежать от преследователя. Подозреваемого разыскивает полиция.