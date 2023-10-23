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Published Сегодня, 15:30

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Напавших на девушку из-за синих волос в Каменске-Уральском отправят в колонию

Напавшие на девушку в Каменске-Уральском из-за синего цвета волос получили сроки

23 октября 2023, 15:30
Фото: 1MI

Напавших на девушку из-за синих волос в Каменске-Уральском отправят в колонию

23 октября Красногорский районный суд в Каменске-Уральском вынес приговор двум мужчинам, которые напали на девушку из-за цвета волос возле фонтана «Слоненок». Дебоширы будут отбывать срок в колонии строгого режима.

Инцидент произошел 1 августа около 21:00 в Каменске-Уральском рядом с фонтаном «Слоненок». Двое нетрезвых мужчин увидели около фонтана незнакомую 18-летнюю девушку с ярким цветом волос. Молодые люди сначала принялись оскорблять незнакомку, а потом один из них схватил девушку и насильно окунул ее голову в воду фонтана, лишив возможности дышать. После чего, второй бросил в лицо пострадавшей килограмм муки и ударил по голове, параллельно урожая нанести еще больше вреда, сообщили в областной прокуратуре.

После совершенных действий девушка восприняла угрозы серьезно и обратилась в полицию. Подозреваемых задержали. 23 октября Красногорский районный суд признал обвиняемых виновными и назначил каждому по три года лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что 20 октября появились сообщения об уральском маньяке, нападающим на девушек в Перми. В данный момент известно о трех случаях нападения. Все жертвы смогли сбежать от преследователя. Подозреваемого разыскивает полиция.

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