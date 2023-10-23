Напавшие на девушку в Каменске-Уральском из-за синего цвета волос получили сроки

Инцидент произошел 1 августа около 21:00 в Каменске-Уральском рядом с фонтаном «Слоненок». Двое нетрезвых мужчин увидели около фонтана незнакомую 18-летнюю девушку с ярким цветом волос. Молодые люди сначала принялись оскорблять незнакомку, а потом один из них схватил девушку и насильно окунул ее голову в воду фонтана, лишив возможности дышать. После чего, второй бросил в лицо пострадавшей килограмм муки и ударил по голове, параллельно урожая нанести еще больше вреда, сообщили в областной прокуратуре.