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Posted 23 октября, 16:50

Published 23 октября, 16:50

Modified 23 октября, 16:52

Updated 23 октября, 16:52

В Свердловской области назначили нового главу отдела по борьбе с наркотиками

Новым главным борцом с наркомафией в Свердловской области стал Руслан Дауров

23 октября 2023, 16:50
Фото: 1MI

В Свердловской области назначили нового главу отдела по борьбе с наркотиками

Свердловское подразделение ГУ МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков возглавил полковник Руслан Дауров — экс-глава полиции Каменска-Уральского.

Офицер уже приступил к исполнению должностных обязанностей. Первым распоряжением на новом посту стало принятие дополнительных мер по укомплектованию подразделения, а также повышение служебной дисциплины. Исполнять обязанности главы ОВД Каменска-Уральского вместо Даурова будет его заместитель — майор Иван Каркавин, сообщили в свердловском ГУ МВД.

Руслан Дауров родился в Адыгее в 1984 году. Получил образование в Краснодарской академии МВД России. В 2013 году за успехи в работе был назначен заместителем начальника отдела ОБОП УУР МВД Адыгеи. С 2021 года до середины октября текущего года возглавлял Муниципальный отдел МВД «Каменск-Уральский».

На счету Даурова сотни раскрытых преступлений. За свои достижения полковник имеет награды: медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За боевое содружество» и ряд других ведомственных наград.

СМИ пишут, что переход Руслана Даурова на службу в главное управление МВД Свердловской области проходит на фоне ряда громких криминальных историй в Каменске-Уральском. Среди них: дело 16-летней Даны И. обнаруженной мертвой в овраге, убийство боксера в ночном клубе и суд над двумя мужчинами, напавшими на девушку с синими волосами около фонтана.

Напомним, что 23 октября напавшие на девушку из-за синих волос дебоширы получили по три года колонии строго режима.

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