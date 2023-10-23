Новым главным борцом с наркомафией в Свердловской области стал Руслан Дауров

Posted 23 октября, 16:50
Published 23 октября, 16:50
Modified 23 октября, 16:52
Updated 23 октября, 16:52
Офицер уже приступил к исполнению должностных обязанностей. Первым распоряжением на новом посту стало принятие дополнительных мер по укомплектованию подразделения, а также повышение служебной дисциплины. Исполнять обязанности главы ОВД Каменска-Уральского вместо Даурова будет его заместитель — майор Иван Каркавин, сообщили в свердловском ГУ МВД.
Руслан Дауров родился в Адыгее в 1984 году. Получил образование в Краснодарской академии МВД России. В 2013 году за успехи в работе был назначен заместителем начальника отдела ОБОП УУР МВД Адыгеи. С 2021 года до середины октября текущего года возглавлял Муниципальный отдел МВД «Каменск-Уральский».
На счету Даурова сотни раскрытых преступлений. За свои достижения полковник имеет награды: медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За боевое содружество» и ряд других ведомственных наград.
СМИ пишут, что переход Руслана Даурова на службу в главное управление МВД Свердловской области проходит на фоне ряда громких криминальных историй в Каменске-Уральском. Среди них: дело 16-летней Даны И. обнаруженной мертвой в овраге, убийство боксера в ночном клубе и суд над двумя мужчинами, напавшими на девушку с синими волосами около фонтана.
Напомним, что 23 октября напавшие на девушку из-за синих волос дебоширы получили по три года колонии строго режима.