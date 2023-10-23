Новым главным борцом с наркомафией в Свердловской области стал Руслан Дауров

СМИ пишут, что переход Руслана Даурова на службу в главное управление МВД Свердловской области проходит на фоне ряда громких криминальных историй в Каменске-Уральском. Среди них: дело 16-летней Даны И. обнаруженной мертвой в овраге, убийство боксера в ночном клубе и суд над двумя мужчинами, напавшими на девушку с синими волосами около фонтана.