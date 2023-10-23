Новый павильон, тротуар и тактильная плитка появились на остановке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Помимо установки самого павильона, подрядчик отремонтировал асфальтовое покрытие, демонтировал подпорную стенку сделал съезд для маломобильных пассажиров и уложил тактильную плитку для слабовидящих людей.
Тендер на ремонт остановки была объявлена еще в начале июля этого года. Стоимость работ тогда оценивалась в 1,27 млн рублей. Однако заявка поступила только от одного подрядчика, и закупка была признана недействительной.
В итоге закупку объявили еще раз. Победителем стало ООО «Уралстрой-НТ», а цена работ выросла до 1,36 млн рублей. Компания принадлежит Константину Благинину и ранее выступала подрядчиком по строительству ледового городка, а также занималась обслуживанием уличного освещения в Нижнем Тагиле.