tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Трамвайную остановку «Бондина» обустроили в Нижнем Тагиле

Новый павильон, тротуар и тактильная плитка появились на остановке в Нижнем Тагиле

23 октября 2023, 11:19
Фото: Сергей Бурлай

Трамвайную остановку «Бондина» обустроили в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле обустроили новый остановочный комплекс «Бондина». До этого пассажирам приходилось ждать трамвай под дождем и снегом на необорудованной площадке.

Помимо установки самого павильона, подрядчик отремонтировал асфальтовое покрытие, демонтировал подпорную стенку сделал съезд для маломобильных пассажиров и уложил тактильную плитку для слабовидящих людей.

Новый остановочный комплекс «Бондина»Новый остановочный комплекс «Бондина»
Новый остановочный комплекс «Бондина»Новый остановочный комплекс «Бондина»
Новый остановочный комплекс «Бондина»
Фото: Сергей Бурлай

Тендер на ремонт остановки была объявлена еще в начале июля этого года. Стоимость работ тогда оценивалась в 1,27 млн рублей. Однако заявка поступила только от одного подрядчика, и закупка была признана недействительной.

Подрядчика на обустройство остановки «Бондина» не нашли в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В итоге закупку объявили еще раз. Победителем стало ООО «Уралстрой-НТ», а цена работ выросла до 1,36 млн рублей. Компания принадлежит Константину Благинину и ранее выступала подрядчиком по строительству ледового городка, а также занималась обслуживанием уличного освещения в Нижнем Тагиле.

Читайте также:
Для ремонта Серовского тракта выделено 700 миллионов рублейДорогу на Вагонке в Нижнем Тагиле закроют на месяцУСМ возобновил работы на мосту и ведет ремонт на Октябрьской революции в Тагиле
#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Подрядчик#Остановка#Ремонт#Тротуар#Анна Григорьева#Павильон#Константин Благинин#Обустройство
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и последствия пожара на НТМК
Сегодня, 07:56
Из-за гололеда в ГИБДД обратились к водителям Нижнего Тагила
Сегодня, 07:55
Убийство поневоле или самоуверенность: нужно ли забирать права у пожилых водителей?
20 октября, 15:00
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
19 октября, 08:43
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Снежная и морозная погода придет в Свердловскую область
Сегодня, 04:39