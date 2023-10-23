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Posted 23 октября, 18:21

Published 23 октября, 18:21

Modified 24 октября, 06:34

Updated 24 октября, 06:34

Обработка от гололеда ведется на дорогах Нижнего Тагила

Перед переходами, светофорами: в Нижнем Тагиле посыпают дороги от гололеда

23 октября 2023, 18:21
Фото: Midjourney

Обработка от гололеда ведется на дорогах Нижнего Тагила

В ночь с субботы на воскресенье на улицы Нижнего Тагила после первых серьезных осадков в виде снега вышли работники дорожных служб. Обработка дорог с появлением снега началась во всех районах города.
Неделю назад техника уже была приведена в боевую готовность, половина техники. Реагент уже рассыпали, традиционно перед перекрестками, перед пешеходными переходами, светофорами. Скажем так, без фанатизма, по чуть-чуть. Если вы обратили внимание, то с утра в городе гололеда не было, — рассказал редакции TagilCity.ru Гаджи Абдулов, генеральный директор АО «УБТ-Уралвагонзавод».
Уборка дороги от первого снега Уборка дороги от первого снега
Уборка дороги от первого снега Уборка дороги от первого снега
Снегоуборочная техника Снегоуборочная техника
Снегоуборочная техника Снегоуборочная техника
Снегоуборочная техника Снегоуборочная техника
Уборка дороги от первого снега
Фото: ООО "УБТ-Сервис"

Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой», в беседе с журналистом TagilCity.ru также отметил, что их техника начала работу по подготовке дорог Нижнего Тагила к сезону гололеда. Машины выехали на улицы города в ночь с субботы на воскресенье.

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Прогнозы синоптиков говорят о дальнейшем ухудшении погодных условий на территории Свердловской области. Из-за сильных ветров, дождей и снега может резко вырасти аварийность на дорогах. В ГИБДД Свердловской области рекомендует автовладельцам быть крайне внимательными на дорогах и начинать готовится к зиме уже сейчас. Кроме того, из-за перепадов атмосферного давления водителями крайне важно следить за своим самочувствием.

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