Перед переходами, светофорами: в Нижнем Тагиле посыпают дороги от гололеда

Posted 23 октября, 18:21
Published 23 октября, 18:21
Modified 24 октября, 06:34
Updated 24 октября, 06:34
Неделю назад техника уже была приведена в боевую готовность, половина техники. Реагент уже рассыпали, традиционно перед перекрестками, перед пешеходными переходами, светофорами. Скажем так, без фанатизма, по чуть-чуть. Если вы обратили внимание, то с утра в городе гололеда не было, — рассказал редакции TagilCity.ru Гаджи Абдулов, генеральный директор АО «УБТ-Уралвагонзавод».
Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой», в беседе с журналистом TagilCity.ru также отметил, что их техника начала работу по подготовке дорог Нижнего Тагила к сезону гололеда. Машины выехали на улицы города в ночь с субботы на воскресенье.
Прогнозы синоптиков говорят о дальнейшем ухудшении погодных условий на территории Свердловской области. Из-за сильных ветров, дождей и снега может резко вырасти аварийность на дорогах. В ГИБДД Свердловской области рекомендует автовладельцам быть крайне внимательными на дорогах и начинать готовится к зиме уже сейчас. Кроме того, из-за перепадов атмосферного давления водителями крайне важно следить за своим самочувствием.