Перед переходами, светофорами: в Нижнем Тагиле посыпают дороги от гололеда

Прогнозы синоптиков говорят о дальнейшем ухудшении погодных условий на территории Свердловской области. Из-за сильных ветров, дождей и снега может резко вырасти аварийность на дорогах. В ГИБДД Свердловской области рекомендует автовладельцам быть крайне внимательными на дорогах и начинать готовится к зиме уже сейчас. Кроме того, из-за перепадов атмосферного давления водителями крайне важно следить за своим самочувствием.