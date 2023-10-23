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Posted 23 октября, 18:11

Published 23 октября, 18:11

Modified 23 октября, 18:13

Updated 23 октября, 18:13

Политолог Ванифатов предположил, чем сейчас занимается Суровикин

Политолог Ванифатов предположил, чем сейчас занимается Суровикин

23 октября 2023, 18:11
Фото: 1MI
Политолог Алексей Ванифатов предполагает, что бывший главком ВКС Сергей Суровикин может использовать свой профессионализм и опыт военных операций для выполнения различных задач вооруженных сил РФ.

Главком Вооруженных сил РФ Сергей Суровикин, который недавно был заменен на посту главнокомандующего Воздушно-космическими силами, продолжает привлекать внимание общественности. Политолог Алексей Ванифатов предположил, чем мог бы заниматься бывший генерал после своего отставки. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно Ванифатову, Суровикин имеет большой опыт и профессионализм, приобретенные во время участия в различных военных операциях по всему миру. Это объясняет, почему даже после двух месяцев с момента его смены полномочий, он все еще интересен общественности.

Эксперт также отметил значительный вклад Суровикина в создание эффективной системы обороны, которая была использована в начале украинского контрнаступления. Возможно, бывший главком продолжит работу в области обороны или военного консультирования, используя свой опыт и знания. Однако точные планы Суровикина остаются неизвестными.

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