Политолог Ванифатов предположил, чем сейчас занимается Суровикин

Posted 23 октября, 18:11
Published 23 октября, 18:11
Modified 23 октября, 18:13
Updated 23 октября, 18:13
Главком Вооруженных сил РФ Сергей Суровикин, который недавно был заменен на посту главнокомандующего Воздушно-космическими силами, продолжает привлекать внимание общественности. Политолог Алексей Ванифатов предположил, чем мог бы заниматься бывший генерал после своего отставки. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно Ванифатову, Суровикин имеет большой опыт и профессионализм, приобретенные во время участия в различных военных операциях по всему миру. Это объясняет, почему даже после двух месяцев с момента его смены полномочий, он все еще интересен общественности.
Эксперт также отметил значительный вклад Суровикина в создание эффективной системы обороны, которая была использована в начале украинского контрнаступления. Возможно, бывший главком продолжит работу в области обороны или военного консультирования, используя свой опыт и знания. Однако точные планы Суровикина остаются неизвестными.