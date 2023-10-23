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Published Сегодня, 12:56

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Updated Сегодня, 12:58

За продажу нелегального алкоголя предупреждение вынесено ООО из Нижнего Тагила

Предупреждением отделалось ООО из Тагила за продажу поддельных водки и коньяка

23 октября 2023, 12:56
Фото: 1MI

За продажу нелегального алкоголя предупреждение вынесено ООО из Нижнего Тагила

ООО «Сеймур» из Нижнего Тагила получило предупреждение за продажу нелегальной алкогольной продукции. Всего из торговой точки было изъято 6,4 литра крепких напитков: водки, коньяка, настойки и бальзамов.

Незаконный оборот алкоголя был выявлен полицейскими в ходе рейда, который прошел 5 августа 2023 года в торговой точке на улице Энтузиастов, 58. Согласно данным сервиса Яндекс.Карты в доме находится магазин продуктов и алкогольных напитков, а также пивбар.

Протокол за административное нарушение был составлен в присутствии предпринимателя. Наличие состава доказано судом. Согласно законодательству юридическому лицу за это грозит штраф от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией нелегальной продукции.

Однако во внимание приняли то, что ООО «Сеймур» ранее не привлекалась к ответственности за подобные нарушения. В связи с этим компании в письменной форме вынесено предостережение. Изъятый контрафакт будет передан на уничтожение, выяснила редакция TagilCity.ru.

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