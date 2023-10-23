Предупреждением отделалось ООО из Тагила за продажу поддельных водки и коньяка

Однако во внимание приняли то, что ООО «Сеймур» ранее не привлекалась к ответственности за подобные нарушения. В связи с этим компании в письменной форме вынесено предостережение. Изъятый контрафакт будет передан на уничтожение, выяснила редакция TagilCity.ru.