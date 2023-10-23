Предупреждением отделалось ООО из Тагила за продажу поддельных водки и коньяка

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Незаконный оборот алкоголя был выявлен полицейскими в ходе рейда, который прошел 5 августа 2023 года в торговой точке на улице Энтузиастов, 58. Согласно данным сервиса Яндекс.Карты в доме находится магазин продуктов и алкогольных напитков, а также пивбар.
Протокол за административное нарушение был составлен в присутствии предпринимателя. Наличие состава доказано судом. Согласно законодательству юридическому лицу за это грозит штраф от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией нелегальной продукции.
Однако во внимание приняли то, что ООО «Сеймур» ранее не привлекалась к ответственности за подобные нарушения. В связи с этим компании в письменной форме вынесено предостережение. Изъятый контрафакт будет передан на уничтожение, выяснила редакция TagilCity.ru.