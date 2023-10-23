«Пришла в магазин за шубой»: лиса бегала по центру Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Житель Нижнего Тагила успел заснять дикое животное на камеру телефона. Сначала лиса бегала по парку рядом с бывшей гостиницей «Северный Урал» и хотела словить летающих рядом сорок. Затем она прямо по пешеходному переходу направилась через дорогу и попыталась зайти в магазин, в котором продаются шубы.
Лиса в городе! Добро пожаловать в Нижний Тагил! Вот какая красавица! Куда ж ты побежишь? В магазин, за шубой, — комментирует видео подписчик редакции TagilCity.ru.
Затем лиса скрылась из виду. Тагильчанин отметил, что люди пугались дикого животного и отходили в сторону.