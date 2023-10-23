«Пришла в магазин за шубой»: лиса бегала по центру Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила успел заснять дикое животное на камеру телефона. Сначала лиса бегала по парку рядом с бывшей гостиницей «Северный Урал» и хотела словить летающих рядом сорок. Затем она прямо по пешеходному переходу направилась через дорогу и попыталась зайти в магазин, в котором продаются шубы.