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Published Сегодня, 13:45

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В Нижнем Тагиле в центре города замечена дикая лисица

«Пришла в магазин за шубой»: лиса бегала по центру Нижнего Тагила

23 октября 2023, 13:45
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле в центре города замечена дикая лисица

Днем 23 октября на перекрестке улиц Ленина и Огаркова в Нижнем Тагиле очевидцы заметили дикую лисицу.

Житель Нижнего Тагила успел заснять дикое животное на камеру телефона. Сначала лиса бегала по парку рядом с бывшей гостиницей «Северный Урал» и хотела словить летающих рядом сорок. Затем она прямо по пешеходному переходу направилась через дорогу и попыталась зайти в магазин, в котором продаются шубы.

Лиса в городе! Добро пожаловать в Нижний Тагил! Вот какая красавица! Куда ж ты побежишь? В магазин, за шубой, — комментирует видео подписчик редакции TagilCity.ru.

Затем лиса скрылась из виду. Тагильчанин отметил, что люди пугались дикого животного и отходили в сторону.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Центр#Лиса#Очевидец#Евгения Сафина#Дикое животное
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