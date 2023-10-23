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Самолет сделал экстренную посадку в Астрахани из-за заболевшего пассажира

Самолет рейса Сочи — Москва сел в Астрахани из-за больного пассажира

23 октября 2023, 11:29
Фото: 1MI

Самолет сделал экстренную посадку в Астрахани из-за заболевшего пассажира

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Сочи — Москва, сделал вынужденную посадку в Астрахани из-за заболевшего пассажира. Инцидент произошел 22 октября 2023 года.

Командир лайнера сообщил о том, что на борту одному пассажиру стало плохо, в связи с чем самолет незапланированно приземлится в Астрахани, рассказали в Telegram-канале Aviaincident.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» комментировать происшествие не стали, пишет Ура.ру.

Напомним, ночью 18 октября 2023 года во время авиарейса Москва — Барнаул умерла 50-летняя пассажирка. Женщина в какой-то момент стала задыхаться, из-за чего пилот приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Спасти пассажирку не удалось.

Пассажирка скончалась во время экстренной посадки в самолете в Екатеринбурге
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