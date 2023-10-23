Самолет рейса Сочи — Москва сел в Астрахани из-за больного пассажира

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Командир лайнера сообщил о том, что на борту одному пассажиру стало плохо, в связи с чем самолет незапланированно приземлится в Астрахани, рассказали в Telegram-канале Aviaincident.
В авиакомпании «Уральские авиалинии» комментировать происшествие не стали, пишет Ура.ру.
Напомним, ночью 18 октября 2023 года во время авиарейса Москва — Барнаул умерла 50-летняя пассажирка. Женщина в какой-то момент стала задыхаться, из-за чего пилот приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Спасти пассажирку не удалось.