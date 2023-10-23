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Полицейские с собаками провели рейд на улицах Екатеринбурга

Семеро подростков были пойманы на улицах Екатеринбурга

23 октября 2023, 03:44
Фото: Midjourney

Полицейские с собаками провели рейд на улицах Екатеринбурга

В Екатеринбурге были замечены подростки на улицах вечером после 22:00. Рейды по соблюдению порядка проводились в ТЦ и на улицах Блюхера, Студенческой, проспекта Ленина с 20 по 22 октября 2023 года.

Семерых подростков, которые находились на улицах в позднее время без сопровождения взрослых, привезли в дежурную часть, а затем отдали их родителям или законным представителям, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Инспекторы ПДН выясняют, по какой причине дети находились вне дома в неположенное время.

Напомним, во время рейда полицейские нашли автомобиль, которым управлял иностранец, предъявив поддельные права на вождение. Кроме того, был задержан автомобилист, которого ранее лишили прав, однако он продолжал водить машину. Нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.

Иностранный водитель катался по Екатеринбургу с фальшивыми правами
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