Семеро подростков были пойманы на улицах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Семерых подростков, которые находились на улицах в позднее время без сопровождения взрослых, привезли в дежурную часть, а затем отдали их родителям или законным представителям, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Инспекторы ПДН выясняют, по какой причине дети находились вне дома в неположенное время.
Напомним, во время рейда полицейские нашли автомобиль, которым управлял иностранец, предъявив поддельные права на вождение. Кроме того, был задержан автомобилист, которого ранее лишили прав, однако он продолжал водить машину. Нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.