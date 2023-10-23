Штраф в 10 тысяч получил ИП из деревни под Нижним Тагилом за 74 литра паленого пива

ИП из деревни под Нижним Тагилом оштрафован на 10 тысяч за поддельный алкоголь

74,4 литра нелегального пива пытался продать глава крестьянского фермерского хозяйства в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом. За это ему придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей. Дело о нарушении рассматривалось в Арбитражном суде Свердловской области.