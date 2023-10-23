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Updated Сегодня, 11:26

ИП из деревни под Нижним Тагилом оштрафован на 10 тысяч за поддельный алкоголь

Штраф в 10 тысяч получил ИП из деревни под Нижним Тагилом за 74 литра паленого пива

23 октября 2023, 11:24
Фото: 1MI

ИП из деревни под Нижним Тагилом оштрафован на 10 тысяч за поддельный алкоголь

74,4 литра нелегального пива пытался продать глава крестьянского фермерского хозяйства в деревне Усть-Утка под Нижним Тагилом. За это ему придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей. Дело о нарушении рассматривалось в Арбитражном суде Свердловской области.

Проверка в магазине, расположенном на улице Тагилстроевская, 9, нагрянула к индивидуальному предпринимателю днем 27 июля 2023 года. Сотрудники полиции выяснили, что в торговой точке реализовалось 74,4 литра пива без необходимых сопроводительных документов, которые подтверждают легальность оборота алкогольной продукции.

Всего из магазина было изъято восемь различных наименований пива без товарно-транспортных накладных. А в отношении хозяина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.

Из материалов дела видно, что правонарушение совершено предпринимателем
намеренно: надлежащим образом не были исполнены организационно-распорядительные и административные функции. Контроль за соблюдением требований законодательства не был обеспечен. Доказательств обратного не имеется, — выяснила редакция TagilCity.ru.

Оснований для замены административного наказания в виде штрафа на
предупреждение суд не установил, так как продажа нелегального алкоголя создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

В результате суд принял решение изъятую продукцию направить на уничтожение, а ИП должен заплатить штраф в 10 тысяч рублей.

Жители Нижнего Тагила чаще травятся алкоголем и медикаментами
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