Штраф в 10 тысяч получил ИП из деревни под Нижним Тагилом за 74 литра паленого пива

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Проверка в магазине, расположенном на улице Тагилстроевская, 9, нагрянула к индивидуальному предпринимателю днем 27 июля 2023 года. Сотрудники полиции выяснили, что в торговой точке реализовалось 74,4 литра пива без необходимых сопроводительных документов, которые подтверждают легальность оборота алкогольной продукции.
Всего из магазина было изъято восемь различных наименований пива без товарно-транспортных накладных. А в отношении хозяина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.
Из материалов дела видно, что правонарушение совершено предпринимателем
намеренно: надлежащим образом не были исполнены организационно-распорядительные и административные функции. Контроль за соблюдением требований законодательства не был обеспечен. Доказательств обратного не имеется, — выяснила редакция TagilCity.ru.
Оснований для замены административного наказания в виде штрафа на
предупреждение суд не установил, так как продажа нелегального алкоголя создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.
В результате суд принял решение изъятую продукцию направить на уничтожение, а ИП должен заплатить штраф в 10 тысяч рублей.