Снежная и морозная погода придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
О наступлении снежной и морозной погоды в регионе рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
23 октября 2023 года в области температура воздуха будет не более -2… +3 градусов. При этом в Екатеринбурге будет облачно с температурой 0… +2 градуса. Также в уральской столице прогнозируется небольшое выпадение снега.
Напомним, с 23 до 27 октября 2023 года в Нижнем Тагиле температура будет на уровне 0… +1 градус, ночью в городе похолодает до -2 градусов. Порывы северного ветра ожидаются умеренными.