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Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В Свердловской области ожидается снегопад

Снежная и морозная погода придет в Свердловскую область

23 октября 2023, 04:39
Фото: Midjourney

В Свердловской области ожидается снегопад

Осадки в виде снега в Свердловской области ожидаются на протяжении всей недели до 29 октября 2023 года.

О наступлении снежной и морозной погоды в регионе рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

23 октября 2023 года в области температура воздуха будет не более -2… +3 градусов. При этом в Екатеринбурге будет облачно с температурой 0… +2 градуса. Также в уральской столице прогнозируется небольшое выпадение снега.

Напомним, с 23 до 27 октября 2023 года в Нижнем Тагиле температура будет на уровне 0… +1 градус, ночью в городе похолодает до -2 градусов. Порывы северного ветра ожидаются умеренными.

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