Сугробы до 15 см ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Такой прогноз делает синоптик Алексей Пулин. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ожидается 5-7 см снега. В Каменске-Уральском — до 4 см. В остальных районах высота снежных покровов буде меньше.
Синоптик утверждает, что до 15 см выпадет в районе Ревды, Полевского и Новоуральска.
В целом, на ближайшей неделе в регион придет похолодание. 23 октября будет примерно +1 градус, 24 октября погода будет аналогична. Начиная с 25 октября столбики термометров опустятся до минусовых отметок (до -3С и -5С днем и ночью соответственно).
Ранее сообщалось, что на дорогах Нижнего Тагила ожидается гололед.