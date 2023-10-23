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Updated Сегодня, 10:16

15 см снега выпадет в Свердловской области

Сугробы до 15 см ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области

23 октября 2023, 10:14
Фото: 1MI

15 см снега выпадет в Свердловской области

В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются снегопады. К утру 25 октября, по прогнозам синоптиков, может выпасть много снега, так что величина сугробов достигнет 15 см.

Такой прогноз делает синоптик Алексей Пулин. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ожидается 5-7 см снега. В Каменске-Уральском — до 4 см. В остальных районах высота снежных покровов буде меньше.

Синоптик утверждает, что до 15 см выпадет в районе Ревды, Полевского и Новоуральска.

В целом, на ближайшей неделе в регион придет похолодание. 23 октября будет примерно +1 градус, 24 октября погода будет аналогична. Начиная с 25 октября столбики термометров опустятся до минусовых отметок (до -3С и -5С днем и ночью соответственно).

Ранее сообщалось, что на дорогах Нижнего Тагила ожидается гололед.

Снежная и морозная погода придет в Свердловскую область
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