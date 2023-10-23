Сугробы до 15 см ожидаются в ближайшие дни в Свердловской области

В целом, на ближайшей неделе в регион придет похолодание. 23 октября будет примерно +1 градус, 24 октября погода будет аналогична. Начиная с 25 октября столбики термометров опустятся до минусовых отметок (до -3С и -5С днем и ночью соответственно).