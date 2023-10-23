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Updated Сегодня, 09:17

Автобус и автомобиль столкнулись на трассе Ревда — Дегтярск

Три пассажира автомобиля пострадали в ДТП с автобусом на трассе Ревда — Дегтярск

23 октября 2023, 09:17
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Автобус и автомобиль столкнулись на трассе Ревда — Дегтярск

Водитель Renault Logan врезался в пассажирский автобус ПАЗ на автодороге Ревда — Дегтярск. Авария произошла утром 23 октября 2023 года.

Водитель иномарки, ехавший по дороге, в какой-то момент не справился с управлением и, выехав на встречку, столкнулся с автобусом, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В дорожном происшествии пострадали водитель и пассажиры автомобиля. Медики оказывают им необходимую помощь. Известно, что пассажиры, ехавшие в автобусе, травм не получили. Дорога в связи с аварией на этом участке перекрыта.

В ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. Прокуратура Ревды взяла ситуацию на контроль.

Напомним, на Пермском тракте произошло столкновение микроавтобуса и автозака. Оба транспорта оказались в кювете. Пострадавших в аварии нет.

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