Три пассажира автомобиля пострадали в ДТП с автобусом на трассе Ревда — Дегтярск

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Водитель иномарки, ехавший по дороге, в какой-то момент не справился с управлением и, выехав на встречку, столкнулся с автобусом, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В дорожном происшествии пострадали водитель и пассажиры автомобиля. Медики оказывают им необходимую помощь. Известно, что пассажиры, ехавшие в автобусе, травм не получили. Дорога в связи с аварией на этом участке перекрыта.
В ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. Прокуратура Ревды взяла ситуацию на контроль.
Напомним, на Пермском тракте произошло столкновение микроавтобуса и автозака. Оба транспорта оказались в кювете. Пострадавших в аварии нет.