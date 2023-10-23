Туристы из Екатеринбурга более восьми часов не могли улететь из Стамбула

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Из-за задержки самолет прибыл в уральскую столицу в 4:35 утра. Информация об этом появилась на электронном табло в Кольцово.
Причина, из-за которой уральцы не могли улететь из Турции — неизвестна.
Напомним, 12 октября 2023 года в Екатеринбурге два раза отменили рейс в Казань. Так, вылет лайнера «Уральских авиалиний» перенесли с 12 октября на 19 октября, но позже и эта дата была отменена. Из-за чего данный рейс решили отменить — не сообщается.