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Рейс Стамбул — Екатеринбург задержали на 8,5 часов

Туристы из Екатеринбурга более восьми часов не могли улететь из Стамбула

23 октября 2023, 03:18
Фото: 1MI

Рейс Стамбул — Екатеринбург задержали на 8,5 часов

В Стамбуле авиарейс в Екатеринбург задержали более, чем на восемь часов. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» должен был прилететь в аэропорт Кольцово вечером 22 октября 2023 года.

Из-за задержки самолет прибыл в уральскую столицу в 4:35 утра. Информация об этом появилась на электронном табло в Кольцово.

Причина, из-за которой уральцы не могли улететь из Турции — неизвестна.

Напомним, 12 октября 2023 года в Екатеринбурге два раза отменили рейс в Казань. Так, вылет лайнера «Уральских авиалиний» перенесли с 12 октября на 19 октября, но позже и эта дата была отменена. Из-за чего данный рейс решили отменить — не сообщается.

В Екатеринбурге дважды отменили авиарейс в Казань
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