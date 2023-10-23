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Грузовик потерял тяжелый груз на перекрестке в Нижнем Тагиле

Тяжелый груз выпал с трала на перекрестке в Нижнем Тагиле

23 октября 2023, 10:47
Фото: Скрин с видео «ТТНижний Тагил»

Грузовик потерял тяжелый груз на перекрестке в Нижнем Тагиле

Днем 22 октября тяжелый груз выпал с трала на перекрестке улиц Фрунзе-Космонавтов в Нижнем Тагиле.

Грузовик перевозил гусеничный кран ДЭК-321 массой 32 тонны. ЧП засняли камеры «Сети Тагила». На записях видно, что машина повернула на улицу Космонавтов, как вдруг грузовик резко затормозил и груз слетел.

Сперва экскаватор пытались вернуть в необходимое для перевозки положение, однако ничего не вышло, и он уехал в проезжей части своим ходом, пишет «ТТНижний Тагил».

Ранее 79-летний мужчина рассказал подробности смертельной аварии, которую он совершил 17 октября на трамвайной остановке в Екатеринбурге.

Водитель грузовика уснул и столкнулся со школьным автобусом на Тюменской трассе
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#Происшествия#Нижний Тагил#Грузовик#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Трала#Гусеничный кран#ДЭК-321#Камеры наблюдения#Сеть Тагила
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