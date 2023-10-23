Тяжелый груз выпал с трала на перекрестке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Грузовик перевозил гусеничный кран ДЭК-321 массой 32 тонны. ЧП засняли камеры «Сети Тагила». На записях видно, что машина повернула на улицу Космонавтов, как вдруг грузовик резко затормозил и груз слетел.
Сперва экскаватор пытались вернуть в необходимое для перевозки положение, однако ничего не вышло, и он уехал в проезжей части своим ходом, пишет «ТТНижний Тагил».
Ранее 79-летний мужчина рассказал подробности смертельной аварии, которую он совершил 17 октября на трамвайной остановке в Екатеринбурге.