Тяжелый груз выпал с трала на перекрестке в Нижнем Тагиле

Грузовик перевозил гусеничный кран ДЭК-321 массой 32 тонны. ЧП засняли камеры «Сети Тагила». На записях видно, что машина повернула на улицу Космонавтов, как вдруг грузовик резко затормозил и груз слетел.



Сперва экскаватор пытались вернуть в необходимое для перевозки положение, однако ничего не вышло, и он уехал в проезжей части своим ходом, пишет «ТТНижний Тагил».