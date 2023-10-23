Учительница в Екатеринбурге отсудила 3000 рублей за публикацию фото в WhatsApp

Педагог сначала обратилась в комиссию по урегулированию споров в школе, где она работает. После разговора с мамой ученика фотография была на следующий день удалена. Однако, так как мать ребенка не принесла извинений, учительница обратилась в суд с требованием удалить снимок из телефонов и взыскать с семьи школьника 50 тысяч рублей.