Учительница в Екатеринбурге отсудила 3000 рублей за публикацию фото в WhatsApp

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Школьник во время урока сфотографировал домашнее задание, записанное на доске. В кадр попала учительница. Она сообщила детям, что против публикации ее изображения. Позднее фотографию опубликовали в чате класса в мессенджере, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
Педагог сначала обратилась в комиссию по урегулированию споров в школе, где она работает. После разговора с мамой ученика фотография была на следующий день удалена. Однако, так как мать ребенка не принесла извинений, учительница обратилась в суд с требованием удалить снимок из телефонов и взыскать с семьи школьника 50 тысяч рублей.
Суд, рассмотрев обращение, постановил удалить фото из телефона и взыскал с ответчика три тысячи рублей. Мать мальчика подала апелляцию, однако решение суда осталось прежним.
Напомним, в Каменске-Уральском местный житель отсудил у мужчины 140 тысяч рублей за выбитые зубы во время драки.