tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Родители школьника в Екатеринбурге выплатят учителю 3 тысячи за публикацию фото

Учительница в Екатеринбурге отсудила 3000 рублей за публикацию фото в WhatsApp

23 октября 2023, 06:41
Фото: 1MI

Родители школьника в Екатеринбурге выплатят учителю 3 тысячи за публикацию фото

В Екатеринбурге учительница школы отсудила у родителей ученика три тысячи рублей за публикацию ее фотографии в классном чате WhatsApp. Инцидент произошел в октябре 2022 года.

Школьник во время урока сфотографировал домашнее задание, записанное на доске. В кадр попала учительница. Она сообщила детям, что против публикации ее изображения. Позднее фотографию опубликовали в чате класса в мессенджере, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

Педагог сначала обратилась в комиссию по урегулированию споров в школе, где она работает. После разговора с мамой ученика фотография была на следующий день удалена. Однако, так как мать ребенка не принесла извинений, учительница обратилась в суд с требованием удалить снимок из телефонов и взыскать с семьи школьника 50 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев обращение, постановил удалить фото из телефона и взыскал с ответчика три тысячи рублей. Мать мальчика подала апелляцию, однако решение суда осталось прежним.

Напомним, в Каменске-Уральском местный житель отсудил у мужчины 140 тысяч рублей за выбитые зубы во время драки.

Житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы
Узнать подробнее
Читайте также:
Учительница в Екатеринбурге оштрафована за фотографию с ученикомКоммунальщики в Екатеринбурге заплатят более 500 тысяч за прорыв теплотрассыПодросток из Екатеринбурга задержан за лжеминирование школы
#Дети#Суд#Фотография#Школа#Постановление#Апелляция#WhatsApp#Конфликт#Мессенджер#Взыскание#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Учительница#Ученик#Инцидент#Судебное решение
Подпишитесь
Убийство поневоле или самоуверенность: нужно ли забирать права у пожилых водителей?
20 октября, 15:00
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
19 октября, 08:43
В Нижнем Тагиле камеры начнут ловить водителей-нарушителей у пешеходных переходов
20 октября, 09:32
Свердловская область вошла в топ-7 регионов по уровню мошенничества
20 октября, 11:38
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Снежная и морозная погода придет в Свердловскую область
Сегодня, 04:39