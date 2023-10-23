tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Житель Екатеринбурга похитил из автоцентра 7,6 млн рублей

В Екатеринбурге мужчина украл 7,6 млн рублей и прихватил одежду манекена

23 октября 2023, 10:31
Фото: Midjourney

Житель Екатеринбурга похитил из автоцентра 7,6 млн рублей

49-летний житель Екатеринбурга похитил 7,6 млн рублей из автоцентра. Было возбуждено уголовное дело, а затем вынесен приговор.

Известно, что в ночь на 7 августа мужчина проходил стажировку в качестве охранника ЧОП в автоцентре. Когда в здании никого не было, охранник проник в помещение с кассой и украл деньги, сообщает региональная прокуратура. Деньги лежали в сейфе.

После этого он в торгово-выставочном зале автоцентра снял с манекена футболку-поло и бейсболку с символикой автоцентра. Вину он признал и написал явку с повинной. Порядка 6,5 млн рублей причиненного вреда обвиняемый уже возместил.

Мужчине назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Мужчина в Екатеринбурге украл женские станки для бритья и бальзам
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в Екатеринбурге украл телефон у кассира в магазине «Красное и Белое»В Екатеринбурге женщина украла вибраторы из секс-шопаВ Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
#Свердловская область#Деньги#Приговор#Кража#Тюрьма#Екатеринбург#Сейф#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и последствия пожара на НТМК
Сегодня, 07:56
Из-за гололеда в ГИБДД обратились к водителям Нижнего Тагила
Сегодня, 07:55
Убийство поневоле или самоуверенность: нужно ли забирать права у пожилых водителей?
20 октября, 15:00
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
19 октября, 08:43
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Снежная и морозная погода придет в Свердловскую область
Сегодня, 04:39