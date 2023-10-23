В Екатеринбурге мужчина украл 7,6 млн рублей и прихватил одежду манекена

Известно, что в ночь на 7 августа мужчина проходил стажировку в качестве охранника ЧОП в автоцентре. Когда в здании никого не было, охранник проник в помещение с кассой и украл деньги, сообщает региональная прокуратура. Деньги лежали в сейфе.