В Екатеринбурге мужчина украл 7,6 млн рублей и прихватил одежду манекена

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Известно, что в ночь на 7 августа мужчина проходил стажировку в качестве охранника ЧОП в автоцентре. Когда в здании никого не было, охранник проник в помещение с кассой и украл деньги, сообщает региональная прокуратура. Деньги лежали в сейфе.
После этого он в торгово-выставочном зале автоцентра снял с манекена футболку-поло и бейсболку с символикой автоцентра. Вину он признал и написал явку с повинной. Порядка 6,5 млн рублей причиненного вреда обвиняемый уже возместил.
Мужчине назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима.