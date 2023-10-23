В Екатеринбурге задавившей младенца женщине назначили год исправительных работ

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Также в течение этого времени из ее зарплаты будут удерживать 5%, сообщили в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга.
Обвинили женщину по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
О случившемся стало известно в сентябре. Женщина не хотела смерти своего ребенка, но в тот день была пьяна. По статье, по которой ее судили, молодой матери грозило до двух лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула во время купания в квартире на Эльмаше. В момент трагедии ее мама отошла.