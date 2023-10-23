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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:19

В Екатеринбурге вынесли приговор задавившей младенца маме

В Екатеринбурге задавившей младенца женщине назначили год исправительных работ

23 октября 2023, 13:17
Фото: 1MI

В Екатеринбурге вынесли приговор задавившей младенца маме

В Екатеринбурге 26-летней женщине, которая во сне задавила свою пятимесячную дочку, вынесли приговор. Женщине назначили год исправительных работ.

Также в течение этого времени из ее зарплаты будут удерживать 5%, сообщили в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга.

Обвинили женщину по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

О случившемся стало известно в сентябре. Женщина не хотела смерти своего ребенка, но в тот день была пьяна. По статье, по которой ее судили, молодой матери грозило до двух лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула во время купания в квартире на Эльмаше. В момент трагедии ее мама отошла.

Жену блогера-сыроеда приговорили к исправительным работам по делу о смерти младенца
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#Суд#Мать#Приговор#Неосторожность#Тюрьма#Исправительные работы#Пьянство#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УК РФ
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