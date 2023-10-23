В кафе в Екатеринбурге изъято 300 литров контрафактного алкоголя

В кафе в Екатеринбурге продавали контрафактный алкоголь

В кафе «Рай» в Екатеринбурге изъяли 300 литров поддельных алкогольных напитков. Некачественный алкоголь был обнаружен во время рейдов, которые проводились 20–22 октября 2023 года.