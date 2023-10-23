В кафе в Екатеринбурге изъято 300 литров контрафактного алкоголя

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
После изъятия алкогольной продукции из заведения в отношении кафе сотрудники полиции организовали проверку, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Напомним, 20–22 октября 2023 года во время рейдов в Екатеринбурге полицейские поймали семерых подростков поздно вечером.
Школьников отвезли в отделение, а затем их забрали домой родители. Сотрудники ПДН устанавливают причины нахождения подростков на улице в неурочное время.