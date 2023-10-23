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В кафе в Екатеринбурге продавали контрафактный алкоголь

В кафе в Екатеринбурге изъято 300 литров контрафактного алкоголя

23 октября 2023, 10:49
Фото: 1MI

В кафе в Екатеринбурге продавали контрафактный алкоголь

В кафе «Рай» в Екатеринбурге изъяли 300 литров поддельных алкогольных напитков. Некачественный алкоголь был обнаружен во время рейдов, которые проводились 20–22 октября 2023 года.

После изъятия алкогольной продукции из заведения в отношении кафе сотрудники полиции организовали проверку, рассказали в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Напомним, 20–22 октября 2023 года во время рейдов в Екатеринбурге полицейские поймали семерых подростков поздно вечером.

Школьников отвезли в отделение, а затем их забрали домой родители. Сотрудники ПДН устанавливают причины нахождения подростков на улице в неурочное время.

Семеро подростков были пойманы на улицах Екатеринбурга
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