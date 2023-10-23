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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:55

Жители микрорайона в Екатеринбурге жалуются на большие очереди Wildberries

В микрорайоне Екатеринбурга закрывают пункты выдачи заказов Wildberries

23 октября 2023, 09:55
Фото: 1MI

Жители микрорайона в Екатеринбурге жалуются на большие очереди Wildberries

В микрорайоне Солнечном в Екатеринбурге из четырех пунктов выдачи заказов два прекратили свою работу. В связи с этим местные жители стали жаловаться на большие очереди в оставшихся ПВЗ.

Так, на улице Лучистой из ПВЗ уволились все сотрудники. По словам одной из посетительниц, 21 октября один из оставшихся пунктов выдачи не работал, а 22 октября скопилась большая очередь, и люди вынуждены стоять на улице, пишет Е1.

При этом екатеринбурженка отметила, что в пункте выдачи работал только один молодой человек.

Напомним, ранее жители микрорайона рассказывали о том, что не все в очереди успевают получить свои заказы, потому что ПВЗ работает по сокращенному графику из-за нехватки сотрудников.

Жители Екатеринбурга не могут получить заказы с Wildberries
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