В микрорайоне Екатеринбурга закрывают пункты выдачи заказов Wildberries

Так, на улице Лучистой из ПВЗ уволились все сотрудники. По словам одной из посетительниц, 21 октября один из оставшихся пунктов выдачи не работал, а 22 октября скопилась большая очередь, и люди вынуждены стоять на улице, пишет Е1.