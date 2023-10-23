В микрорайоне Екатеринбурга закрывают пункты выдачи заказов Wildberries

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Так, на улице Лучистой из ПВЗ уволились все сотрудники. По словам одной из посетительниц, 21 октября один из оставшихся пунктов выдачи не работал, а 22 октября скопилась большая очередь, и люди вынуждены стоять на улице, пишет Е1.
При этом екатеринбурженка отметила, что в пункте выдачи работал только один молодой человек.
Напомним, ранее жители микрорайона рассказывали о том, что не все в очереди успевают получить свои заказы, потому что ПВЗ работает по сокращенному графику из-за нехватки сотрудников.