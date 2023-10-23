В Невьянске психбольной дедушка убил жену

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Известно, что 24 июня 2023 года мужчина был дома с супругой. В какой-то момент они поссорились мужчина взял в руки нож и нанес супруге не менее 9 ударов в область груди и рук, сообщает региональная прокуратура.
Женщина скончалась на месте. Позднее эксперты пришли к выводу, то мужчина психически не здоров. Поэтому своими действами в тот момент он не руководил.
Мужчина отправлен в психбольницу. Приговор пока не вступил в силу.