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В Невьянске психбольной дедушка избежал тюрьмы после убийства жены

В Невьянске психбольной дедушка убил жену

23 октября 2023, 06:40
Фото: 1MI

В Невьянске психбольной дедушка избежал тюрьмы после убийства жены

Житель Невьянска убил свою 84-летнюю жену. Самому мужчине 86 лет. Ему уже вынесен приговор — пенсионер отправлен на принудительное лечение.

Известно, что 24 июня 2023 года мужчина был дома с супругой. В какой-то момент они поссорились мужчина взял в руки нож и нанес супруге не менее 9 ударов в область груди и рук, сообщает региональная прокуратура.

Женщина скончалась на месте. Позднее эксперты пришли к выводу, то мужчина психически не здоров. Поэтому своими действами в тот момент он не руководил.

Мужчина отправлен в психбольницу. Приговор пока не вступил в силу.

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#Происшествия#Убийство#Психбольница#Нож#Криминал#Невьянск#Дедушка#Дарья Сорокина
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