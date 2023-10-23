В Свердловской области закончился пожароопасный сезон

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Приказ о завершении сезона подписал руководитель регионального минприроды и экологии Денис Мамонтов, рассказали в Департамент информполитики Свердловской области.
По словам Мамонтова, сотрудники лесничеств и лесопарков начали подводить результаты завершенного периода. Так, «Уральская авиабаза» обеспечивает проведение ремонтных работ, техобслуживание, а также консервацию спецтехники для тушения лесных пожаров.
Решение о закрытии сезона приняли из-за наступления в области и снижения уровня возникновения лесных пожаров.
Напомним, в 2023 году пожароопасный сезон в Свердловской области объявили 15 апреля. В связи с распространившимися пожарами в лесах и населенных пунктах в регионе также был объявлен особый противопожарный режим.