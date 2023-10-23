tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В Свердловской области закрыт пожароопасный сезон

В Свердловской области закончился пожароопасный сезон

23 октября 2023, 10:22
Фото: 1MI

В Свердловской области закрыт пожароопасный сезон

В Свердловской области закончился пожароопасный период в 2023 году.

Приказ о завершении сезона подписал руководитель регионального минприроды и экологии Денис Мамонтов, рассказали в Департамент информполитики Свердловской области.

По словам Мамонтова, сотрудники лесничеств и лесопарков начали подводить результаты завершенного периода. Так, «Уральская авиабаза» обеспечивает проведение ремонтных работ, техобслуживание, а также консервацию спецтехники для тушения лесных пожаров.

Решение о закрытии сезона приняли из-за наступления в области и снижения уровня возникновения лесных пожаров.

Напомним, в 2023 году пожароопасный сезон в Свердловской области объявили 15 апреля. В связи с распространившимися пожарами в лесах и населенных пунктах в регионе также был объявлен особый противопожарный режим.

Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 73 га
Узнать подробнее
Читайте также:
В лесу под Невьянском вспыхнул пожарБолее 25 тысяч свердловчан участвовали в ликвидации лесных пожаровВ лесах Нижнего Тагила высадят 600 тысяч сосен для восстановления леса
#Общество#Экология#Пожар#Свердловская область#Лес#Природа#Природный пожар#Елизавета Зиборова#Лесные пожары#Пожароопасный сезон#Массовые пожары в Свердловской области 2023 года#Лесничества#Живая природа
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение диоксида азота и последствия пожара на НТМК
Сегодня, 07:56
Из-за гололеда в ГИБДД обратились к водителям Нижнего Тагила
Сегодня, 07:55
Убийство поневоле или самоуверенность: нужно ли забирать права у пожилых водителей?
20 октября, 15:00
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
19 октября, 08:43
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Снежная и морозная погода придет в Свердловскую область
Сегодня, 04:39