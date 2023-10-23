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Владельцы танцевальных студий в Екатеринбурге получают штрафы после проверок

Владельцев танцевальных студий в Екатеринбурге штрафуют за нарушение авторских прав

23 октября 2023, 04:48
Фото: 1MI

Владельцы танцевальных студий в Екатеринбурге получают штрафы после проверок

В Екатеринбурге предпринимателям, которым принадлежат танцевальные студии, стали выписывать штрафы за использование музыки во время занятий.

Бизнесменов штрафуют Всемирная организация интеллектуальной собственности и Российское авторское общество.

Для того, чтобы во время занятий можно было использовать различные композиции, владельцы должны заключать контракты с вышеупомянутыми организациями, пишет Е1.

При этом один из предпринимателей рассказал, что при заключении контракта необходимо предоставлять на месяц вперед полный перечень музыки, которую планируется использовать.

Также сотрудники ВОИС и РАО следят за различными мероприятиями, в которых используют музыкальные композиции, и пишут организаторам требование о заключении контрактов.

Напомним, мэрия Серова выплатит штраф 150 тысяч рублей за несоблюдения пожарной безопасности, которые были выявлены во время проверки пожнадзора.

Мэрия Серова заплатит 150 тысяч штрафа за нарушение пожарной безопасности
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