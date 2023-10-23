Владельцев танцевальных студий в Екатеринбурге штрафуют за нарушение авторских прав

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Бизнесменов штрафуют Всемирная организация интеллектуальной собственности и Российское авторское общество.
Для того, чтобы во время занятий можно было использовать различные композиции, владельцы должны заключать контракты с вышеупомянутыми организациями, пишет Е1.
При этом один из предпринимателей рассказал, что при заключении контракта необходимо предоставлять на месяц вперед полный перечень музыки, которую планируется использовать.
Также сотрудники ВОИС и РАО следят за различными мероприятиями, в которых используют музыкальные композиции, и пишут организаторам требование о заключении контрактов.
Напомним, мэрия Серова выплатит штраф 150 тысяч рублей за несоблюдения пожарной безопасности, которые были выявлены во время проверки пожнадзора.