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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Высокий молодой человек пропал в Екатеринбурге

Высокий мужчина в черной футболке пропал в Екатеринбурге

23 октября 2023, 12:45
Фото: 1MI

Высокий молодой человек пропал в Екатеринбурге

В районе Уралмаша в Екатеринбурге пропал 21-летний Лебедь Никита Дмитриевич. Его ищут уже двое суток — с 21 октября.

Рост молодого человека — 188-190 сантиметров. Он худощавый и голубоглазый, имеет светлые волосы. Об это сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

На момент пропажи на нем были надеты черная бейсболка, серая футболка, белая футболка с надписью adidas, черная ветровка, темные штаны и синие кроссовки.

Его ищут полицейские и волонтеры. Всех, кто знает, где может находиться юноша, просят позвонить по телефону 8(343)356-42-15 либо 102 (02).

Ранее сообщалось, что уже три месяца в Екатеринбурге ищут 24-летнего жителя Перми Артура Мехоношина. Он пропал 20 июля.

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