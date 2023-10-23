Высокий мужчина в черной футболке пропал в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Рост молодого человека — 188-190 сантиметров. Он худощавый и голубоглазый, имеет светлые волосы. Об это сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».
На момент пропажи на нем были надеты черная бейсболка, серая футболка, белая футболка с надписью adidas, черная ветровка, темные штаны и синие кроссовки.
Его ищут полицейские и волонтеры. Всех, кто знает, где может находиться юноша, просят позвонить по телефону 8(343)356-42-15 либо 102 (02).
Ранее сообщалось, что уже три месяца в Екатеринбурге ищут 24-летнего жителя Перми Артура Мехоношина. Он пропал 20 июля.