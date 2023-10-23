Жилье для врачей и смартфоны в школе: топ-5 предложений «Новых людей» для свердловчан

Жилищной сферы касается и другая инициатива партии. На заседании Госдумы рассмотрят и вопрос о выдаче медицинским работникам сертификатов на покупку или аренду жилья. Врачи в свою очередь будут обязаны проработать 5 лет в том месте, где получили квартиру. В первую очередь это касается узких специалистов, которых не хватает даже в крупных городах.