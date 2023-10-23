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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Жилье для врачей и смартфоны в школе: топ-5 предложений «Новых людей» для свердловчан

Жилье для врачей и смартфоны в школе: топ-5 предложений «Новых людей» для свердловчан

23 октября 2023, 06:16
Фото: «Новые люди»
Совсем недавно Государственная дума возобновила свою деятельность после каникул. Рассказываем о напрямую касающихся жителей Свердловской области инициативах партии «Новые люди», которые рассмотрели на заседаниях депутаты.

Застройщики должны нести ответственность

Один из законопроектов, внесенных на рассмотрение партией «Новые люди», предполагает введение ответственности застройщиков перед покупателями.

Сейчас строительные фирмы могут обещать покупателям дома со всей инфраструктурой и красивым видом. На брошюрах новостройки стоят среди парков, новых школ и детсадов. Но в реальности людей заселяют в дома, стоящие чуть ли не в чистом поле. Мы выступаем за то, чтобы люди получили возможность направить претензии застройщику, если красивая картинка в рекламных буклетах отличается от реальности, — заявил лидер парти Алексей Нечаев.
Фото: 1MI

Сертификаты на квартиру медицинским работникам

Жилищной сферы касается и другая инициатива партии. На заседании Госдумы рассмотрят и вопрос о выдаче медицинским работникам сертификатов на покупку или аренду жилья. Врачи в свою очередь будут обязаны проработать 5 лет в том месте, где получили квартиру. В первую очередь это касается узких специалистов, которых не хватает даже в крупных городах.

Отмена штрафов за лайки

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес инициативу не штрафовать людей за лайки в социальных сетях. Сейчас отметка «нравится» под постом может привести к штрафу в 15 тысяч рублей. В суд могут подать, даже если на кнопку лайка во время просмотра ленты новостей было нажато случайно. По мнению спикера, эту меру необходимо упразднить.

Фото: 1MI

Запрет цирков с животными

Такой законопроект также внесли в Госдуму лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Когда развлечение людей строят на насилии над животными — это варварство. К нам массово обращаются зоозащитники после случая с избиением тигров в Московском цирке. И это лишь маленький процент того, что на самом деле происходит за кулисами. Поэтому пора принять закон о цирке без животных, как это уже сделали больше 40 стран мира, — отметил Алексей Нечаев.

Как рассказал депутат, на субсидии государственным циркам в прошлом году потратили 1,8 млрд рублей. А на поддержку театров в малых городах — всего 600 млн рублей.

Дать право выбора родителям: нужны ли смартфоны в школе?

Еще один законопроект «Новых людей» в случае одобрения позволит родителям учеников самим выбрать любой из трех вариантов: сдавать смартфон на входе в школу и использовать только для экстренной связи с родителями, разрешить пользоваться им только на переменах или вообще не вводить ограничения.

В школах, где большинство родителей проголосуют за свободу от смартфонов, установят специальные шкафчики.

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