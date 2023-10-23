Жилье для врачей и смартфоны в школе: топ-5 предложений «Новых людей» для свердловчан

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Один из законопроектов, внесенных на рассмотрение партией «Новые люди», предполагает введение ответственности застройщиков перед покупателями.
Сейчас строительные фирмы могут обещать покупателям дома со всей инфраструктурой и красивым видом. На брошюрах новостройки стоят среди парков, новых школ и детсадов. Но в реальности людей заселяют в дома, стоящие чуть ли не в чистом поле. Мы выступаем за то, чтобы люди получили возможность направить претензии застройщику, если красивая картинка в рекламных буклетах отличается от реальности, — заявил лидер парти Алексей Нечаев.
Жилищной сферы касается и другая инициатива партии. На заседании Госдумы рассмотрят и вопрос о выдаче медицинским работникам сертификатов на покупку или аренду жилья. Врачи в свою очередь будут обязаны проработать 5 лет в том месте, где получили квартиру. В первую очередь это касается узких специалистов, которых не хватает даже в крупных городах.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес инициативу не штрафовать людей за лайки в социальных сетях. Сейчас отметка «нравится» под постом может привести к штрафу в 15 тысяч рублей. В суд могут подать, даже если на кнопку лайка во время просмотра ленты новостей было нажато случайно. По мнению спикера, эту меру необходимо упразднить.
Такой законопроект также внесли в Госдуму лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Когда развлечение людей строят на насилии над животными — это варварство. К нам массово обращаются зоозащитники после случая с избиением тигров в Московском цирке. И это лишь маленький процент того, что на самом деле происходит за кулисами. Поэтому пора принять закон о цирке без животных, как это уже сделали больше 40 стран мира, — отметил Алексей Нечаев.
Как рассказал депутат, на субсидии государственным циркам в прошлом году потратили 1,8 млрд рублей. А на поддержку театров в малых городах — всего 600 млн рублей.
Еще один законопроект «Новых людей» в случае одобрения позволит родителям учеников самим выбрать любой из трех вариантов: сдавать смартфон на входе в школу и использовать только для экстренной связи с родителями, разрешить пользоваться им только на переменах или вообще не вводить ограничения.
В школах, где большинство родителей проголосуют за свободу от смартфонов, установят специальные шкафчики.