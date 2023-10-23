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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Хозяин сгоревшего дома в Нижнем Тагиле остался жив

Житель Нижнего Тагила чуть не сгорел заживо во сне

23 октября 2023, 09:59
Фото: Отдел надзорной деятельности

Хозяин сгоревшего дома в Нижнем Тагиле остался жив

В Нижнем Тагиле полностью сгорел частный дом. При этом его хозяину удалось выбраться из пламени и остаться живым.

Пожар произошел ранним утром 23 октября на улице Сортировочная. Спасатели узнали о ЧП в 07:28. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Когда дом загорелся, хозяин находился внутри, он спал. В какой-то момент мужчина проснулся из-за треска горящих материалов. Ему удалось оперативно выбежать из дома и вызвать спасателей.

Потушили пожар 10 огнеборцев. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Предварительно установлено, что пламя разгорелось из-за короткого замыкания удлинителя. Проводится проверка.

Ранее в Новой Ляле разгорелся пожар в частном доме. В результате сгорел сам дом, а также баня.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Пожар#Частный дом#Спасатели#Спасение#Короткое замыкание#Огнеборцы#Дарья Сорокина
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