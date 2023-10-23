Житель Нижнего Тагила чуть не сгорел заживо во сне

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Пожар произошел ранним утром 23 октября на улице Сортировочная. Спасатели узнали о ЧП в 07:28. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.
Когда дом загорелся, хозяин находился внутри, он спал. В какой-то момент мужчина проснулся из-за треска горящих материалов. Ему удалось оперативно выбежать из дома и вызвать спасателей.
Потушили пожар 10 огнеборцев. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Предварительно установлено, что пламя разгорелось из-за короткого замыкания удлинителя. Проводится проверка.
Ранее в Новой Ляле разгорелся пожар в частном доме. В результате сгорел сам дом, а также баня.