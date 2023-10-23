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В Екатеринбурге исчез бензин на местных заправках «Лукойл»

Жители Екатеринбурга заметили отсутствие бензина на заправках «Лукойла»

23 октября 2023, 07:52
Фото: 1MI

В Екатеринбурге исчез бензин на местных заправках «Лукойл»

На многих заправках «Лукойла» в Екатеринбурге пропало все топливо для автомобилей.

По словам одного из екатеринбуржцев, на заправках пропал АИ-95 АИ-92 и АИ-100. Другой горожанин рассказал, что тоже не увидел АИ-95 И АИ-100, пишет Е1.

Еще один житель уральской столицы рассказал, что когда он ехал на работу, заметил, что сотрудник одной из заправочных станций убирал цены на бензин с пульта. Недостаток топлива подтвердили на горячей линии «Лукойла».

Напомним, с 9 по 16 октября 2023 года в Свердловской области бензин АИ-92 и АИ-95 стал дешевле на три копейки. При этом стоимость литра дизельного топлива стала выше на одну копейку.

Бензин продолжает дешеветь в Свердловской области
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#Транспорт#Автомобиль#Водители#Бензин#Горячая линия#АЗС#АИ-92#Станция#Топливо#Лукойл#Заправка#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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