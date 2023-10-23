Жители Екатеринбурга заметили отсутствие бензина на заправках «Лукойла»

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
По словам одного из екатеринбуржцев, на заправках пропал АИ-95 АИ-92 и АИ-100. Другой горожанин рассказал, что тоже не увидел АИ-95 И АИ-100, пишет Е1.
Еще один житель уральской столицы рассказал, что когда он ехал на работу, заметил, что сотрудник одной из заправочных станций убирал цены на бензин с пульта. Недостаток топлива подтвердили на горячей линии «Лукойла».
Напомним, с 9 по 16 октября 2023 года в Свердловской области бензин АИ-92 и АИ-95 стал дешевле на три копейки. При этом стоимость литра дизельного топлива стала выше на одну копейку.