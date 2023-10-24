16-летний подросток устроил массовое ДТП в Тюменской области. Погибли три пассажира

Posted 24 октября, 03:19
Published 24 октября, 03:19
Modified 24 октября, 03:19
Updated 24 октября, 03:19
Подросток, ехавший за рулем автомобиля ВАЗ, не уступил движение грузовику Scania, из-за чего произошло столкновение. После этого Scania задел грузовик Mercedes, рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
В аварии погибли трое пассажиров ВАЗа: двое мужчин и женщина. Кроме того, пострадали четверо человек, в том числе подросток. Их увезли в медучреждение. Водитель Scania в ДТП не пострадал.
Напомним, 21 октября 2023 года на автодороге Пермь — Екатеринбург произошла массовая авария с участием четырех грузовиков. Пострадавшего водителя, который спровоцировал ДТП, после осмотра отпустили домой.