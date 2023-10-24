tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 03:19

Published 24 октября, 03:19

Modified 24 октября, 03:19

Updated 24 октября, 03:19

16-летний подросток устроил массовое смертельное ДТП в Тюменской области

16-летний подросток устроил массовое ДТП в Тюменской области. Погибли три пассажира

24 октября 2023, 03:19
Фото: ГИБДД по Тюменской области

16-летний подросток устроил массовое смертельное ДТП в Тюменской области

16-летний молодой человек, не имеющий прав на вождение, устроил дорожную аварию в Бердюжском районе Тюменской области. ДТП произошло 23 октября 2023 года.

Подросток, ехавший за рулем автомобиля ВАЗ, не уступил движение грузовику Scania, из-за чего произошло столкновение. После этого Scania задел грузовик Mercedes, рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В аварии погибли трое пассажиров ВАЗа: двое мужчин и женщина. Кроме того, пострадали четверо человек, в том числе подросток. Их увезли в медучреждение. Водитель Scania в ДТП не пострадал.

Напомним, 21 октября 2023 года на автодороге Пермь — Екатеринбург произошла массовая авария с участием четырех грузовиков. Пострадавшего водителя, который спровоцировал ДТП, после осмотра отпустили домой.

Четыре грузовика столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало плохо: 79-летний водитель назвал причину смертельного ДТП в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге сбившего трех человек водителя проверили на трезвостьВодитель грузовика из Екатеринбурга погиб в массовом ДТП на Тюменской трассе
#Происшествия#ДТП#Смерть#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#ВАЗ#ЧП#Грузовик#Тюменская область#Пострадавшие#Погибшие#Mercedes#18+#Подросток#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент#Медучреждение
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49