tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 13:22

Published 24 октября, 13:22

Modified 24 октября, 13:22

Updated 24 октября, 13:22

«Аэрофлот» выполнит ретрорейс в Новосибирск в честь 100-летия компании

«Аэрофлот» выполнит ретрорейс в Новосибирск в честь 100-летия компании

24 октября 2023, 13:22
Фото: ПАО «Аэрофлот»
Авиакомпания «Аэрофлот» 11 ноября отправит рейс в стиле ретро по маршруту Москва — Новосибирск — Москва в честь своего 100-летия. Он будет выполнен на самолете Airbus А321. Пассажиров погрузят в атмосферу авиации 70—80-х годов прошлого века.

В аэропорту вылета путешественников встретят бортпроводники в униформе образца второй половины XX столетия. Они будут сопровождать пассажиров весь рейс. Вместе с посадочными талонами людям выдадут сувенирные багажные бирки. В полете им предложат меню по рецептам реальных бортовых рационов 70—80-х годов, передает atas.info.

Чтобы скоротать время у бортпроводников можно будет попросить шахматы или домино. Пассажиры смогут сделать покупки по каталогу Sky Shop с ностальгическими товарами. В каждом кресле можно будет найти брошюру с интересными фактами о гражданской авиации прошлого и о воздушной линии между Москвой и Новосибирском. Также в буклете размещен QR-код со ссылкой на эксклюзивный плейлист, который создаст настроение для полёта.

Все авиапутешественники получат сладкие подарки, сертификат о перелете и коллекционный значок ретрорейса.

Напомним, что серия ностальгических рейсов приурочена к 100-летию «Аэрофлота». Перевозчик уже совершил подобные перелеты в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.Теперь направление в Новосибирск — одно из самых востребованных в авиакомпании.

Пассажиры, которые совершили три и более перелетов на разных ретрорейсах, получат подарок. Анонсы дат и новых направлений можно отследить на сайте компании и в официальном Telegram-канале.

Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49