«Аэрофлот» выполнит ретрорейс в Новосибирск в честь 100-летия компании

Чтобы скоротать время у бортпроводников можно будет попросить шахматы или домино. Пассажиры смогут сделать покупки по каталогу Sky Shop с ностальгическими товарами. В каждом кресле можно будет найти брошюру с интересными фактами о гражданской авиации прошлого и о воздушной линии между Москвой и Новосибирском. Также в буклете размещен QR-код со ссылкой на эксклюзивный плейлист, который создаст настроение для полёта.