«Аэрофлот» выполнит ретрорейс в Новосибирск в честь 100-летия компании

Posted 24 октября, 13:22
Published 24 октября, 13:22
Modified 24 октября, 13:22
Updated 24 октября, 13:22
В аэропорту вылета путешественников встретят бортпроводники в униформе образца второй половины XX столетия. Они будут сопровождать пассажиров весь рейс. Вместе с посадочными талонами людям выдадут сувенирные багажные бирки. В полете им предложат меню по рецептам реальных бортовых рационов 70—80-х годов, передает atas.info.
Чтобы скоротать время у бортпроводников можно будет попросить шахматы или домино. Пассажиры смогут сделать покупки по каталогу Sky Shop с ностальгическими товарами. В каждом кресле можно будет найти брошюру с интересными фактами о гражданской авиации прошлого и о воздушной линии между Москвой и Новосибирском. Также в буклете размещен QR-код со ссылкой на эксклюзивный плейлист, который создаст настроение для полёта.
Все авиапутешественники получат сладкие подарки, сертификат о перелете и коллекционный значок ретрорейса.
Напомним, что серия ностальгических рейсов приурочена к 100-летию «Аэрофлота». Перевозчик уже совершил подобные перелеты в Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Владивосток.Теперь направление в Новосибирск — одно из самых востребованных в авиакомпании.
Пассажиры, которые совершили три и более перелетов на разных ретрорейсах, получат подарок. Анонсы дат и новых направлений можно отследить на сайте компании и в официальном Telegram-канале.