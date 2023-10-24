Автомобилисты штурмуют шиномонтажи в Екатеринбурге

Posted 24 октября, 11:04
Published 24 октября, 11:04
Modified 24 октября, 14:14
Updated 24 октября, 14:14
Все они не уместились на территории шиномонтажа, поэтому столпились прямо на дороге. Об этом сообщил подписчик сообщества «Типичный Екатеринбург».
Ночь, прикинь сколько людей сегодня спать не будет, — отмечает в видео его автор.
В комментариях пользователи предположили, что причиной для такого ажиотажа послужила смена погоды — в городе выпал первый снег, наступило похолодание.
Комментаторы отметили, что уже не первый год замечают, как некоторые автомобилисты оттягивают момент переобувки машин из летней резины в зимнюю, после чего стоят в пробках в шиномонтаж.
Надо было ехать в прошлые выходные. Был уже же прогноз погоды. В прошлые выходные очередь была по 2-3 машины, — пишет пользователь интернета Даня.
А кто-то отмечает, что был там в пятницу, и очереди не было в принципе.