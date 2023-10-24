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Posted 24 октября, 11:04

Published 24 октября, 11:04

Modified 24 октября, 14:14

Updated 24 октября, 14:14

Огромные очереди из автомобилистов выстроились около шиномонтажей в Екатеринбург

Автомобилисты штурмуют шиномонтажи в Екатеринбурге

24 октября 2023, 11:04
Фото: 1MI

Огромные очереди из автомобилистов выстроились около шиномонтажей в Екатеринбург

Водители Екатеринбурга штурмуют шиномонтажи. Судя по кадрам, снятым очевидцам, десятки машин в темное время суток стояли в очереди на шиномонтаж.

Все они не уместились на территории шиномонтажа, поэтому столпились прямо на дороге. Об этом сообщил подписчик сообщества «Типичный Екатеринбург».

Ночь, прикинь сколько людей сегодня спать не будет, — отмечает в видео его автор.

В комментариях пользователи предположили, что причиной для такого ажиотажа послужила смена погоды — в городе выпал первый снег, наступило похолодание.

Комментаторы отметили, что уже не первый год замечают, как некоторые автомобилисты оттягивают момент переобувки машин из летней резины в зимнюю, после чего стоят в пробках в шиномонтаж.

Надо было ехать в прошлые выходные. Был уже же прогноз погоды. В прошлые выходные очередь была по 2-3 машины, — пишет пользователь интернета Даня.

А кто-то отмечает, что был там в пятницу, и очереди не было в принципе.

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#Транспорт#Эксклюзив#Снег#Погода#Похолодание#Шиномонтаж#Зимняя резина#Летняя резина#Екатеринбург#Автомобилисты#Пробки#Дарья Сорокина
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