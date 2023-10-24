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Posted 24 октября, 17:18

Published 24 октября, 17:18

Modified 25 октября, 14:23

Updated 25 октября, 14:23

В Екатеринбурге покончил с собой ученик музыкального колледжа

Была душевная болезнь. В Екатеринбурге покончил с собой ученик музыкального колледжа

24 октября 2023, 17:18
Фото: 1MI

В Екатеринбурге покончил с собой ученик музыкального колледжа

Ученик Уральского музыкального колледжа в Екатеринбурге покончил с собой. Недавно ему исполнилось 18 лет. Он уже учился на последнем курсе.

По словам матери одного из учащихся колледжа, у молодого человека были проблемы со здоровьем.

У него была тяжелая душевная болезнь, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере, каждый год лежал в больнице. Свел счеты с жизнью буквально через пару дней после того, как его выписали из медицинского учреждения, — рассказала женщина.

По ее словам, ранее юноша уже пытался покончить с собой. О нем женщина отзывается как о добром и талантливом ребенке.

Похороны состоялись несколько дней назад. На прощании присутствовал весь класс и преподаватели. Директор учебного заведения рассказала, что всем было известно о диагнозе ученика и его старались поддерживать. Для него был создан индивидуальный график сдачи сессий. Сейчас дети подготавливают альбом для матери с воспоминаниями о нем.

Напомним, в начале октября учащаяся педагогического университета в Екатеринбурге была найдена мертвой в комнате общежития. Сама 22-летняя девушка приехала из Туркменистана. Она не выходила на связь два дня и не посещала занятия.

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