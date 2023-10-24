Была душевная болезнь. В Екатеринбурге покончил с собой ученик музыкального колледжа

Похороны состоялись несколько дней назад. На прощании присутствовал весь класс и преподаватели. Директор учебного заведения рассказала, что всем было известно о диагнозе ученика и его старались поддерживать. Для него был создан индивидуальный график сдачи сессий. Сейчас дети подготавливают альбом для матери с воспоминаниями о нем.