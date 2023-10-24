Четверо знаменитых уральцев стали почетными гражданами Екатеринбурга

Согласно действующим правилам, звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» присваивают раз в год одному человеку. Но в 2023 году в честь 300-летия Екатеринбурга власти решили наградить званием до 10 человек. В августе звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» было присвоено владельцу «Сима-ленда» Андрею Симановскому, председателю совета директоров и президенту группы «Синара» Михаилу Ходоровскому, гендиректору ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову и учителю химии гимназии № 9 Сергею Москвину.