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Posted 24 октября, 17:39

Published 24 октября, 17:39

Modified 24 октября, 17:42

Updated 24 октября, 17:42

Бард и ректор стали почетными гражданами Екатеринбурга

Четверо знаменитых уральцев стали почетными гражданами Екатеринбурга

24 октября 2023, 17:39
Фото: екатеринбург.рф

Бард и ректор стали почетными гражданами Екатеринбурга

Список почетных горожан Екатеринбурга пополнился еще четырьмя именами. Городские власти наградили президента футбольного клуба «Урал» Григория Иванова, барда Александра Новикова, ректора УрГЭУ Якова Силина и президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина.

Звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» вручают за особые заслуги и достижения в разных сферах. Впервые этим званием в 1877 году наградили генерала Евгения Богдановича, который инициировал строительство железной дороги.

Согласно действующим правилам, звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» присваивают раз в год одному человеку. Но в 2023 году в честь 300-летия Екатеринбурга власти решили наградить званием до 10 человек. В августе звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» было присвоено владельцу «Сима-ленда» Андрею Симановскому, председателю совета директоров и президенту группы «Синара» Михаилу Ходоровскому, гендиректору ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову и учителю химии гимназии № 9 Сергею Москвину.

Напомним, 19 августа Владимир Путин поздравил Екатеринбург с 300-летием. Президент направил поздравительную телеграмму, в которой отметил, что горожане могут по праву гордиться своими земляками, которые «вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества».

Путин поздравил Екатеринбург с 300-летием
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