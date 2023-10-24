Диетолог назвала вызывающие зависимость продукты

Posted 24 октября, 13:12
Published 24 октября, 13:12
Modified 24 октября, 13:14
Updated 24 октября, 13:14
Именно такой состав помогает выработке гормона удовольствия, а потому и может вызывать зависимость, рассказала диетолог Елена Соломатина, сообщает NEWS.ru.
Также диетолог назвала конкретные примеры таких продуктов:
Газировка раздражает стенки желудка, все попадает в кровь и моментально дает человеку энергию. То же самое с чипсами, фастфудом, кондитерскими изделиями, копченой колбасой с жирами и соленостями, — добавила Соломатина.
Также она напомнила, что сахоросодержащие продукты в течение 20 минут повышают уровень глюкозы в организме, а в сладкой воде этот процесс происходит еще быстрее. При этом легкую эйфорию люди получают и от таких продуктов, как, например, сыр.