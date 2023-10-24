tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 13:12

Published 24 октября, 13:12

Modified 24 октября, 13:14

Updated 24 октября, 13:14

Диетолог назвала вызывающие зависимость продукты

Диетолог назвала вызывающие зависимость продукты

24 октября 2023, 13:12
Фото: 1MI
Диетолог перечислила продукты, которые могут вызывать зависимость. Привыкание у человека вызывает, как правило, та еда, которая высоконоэнергетическая. Это та пища, в состав которой входит много соли, глюконата натрия, крахмала и сахара.

Именно такой состав помогает выработке гормона удовольствия, а потому и может вызывать зависимость, рассказала диетолог Елена Соломатина, сообщает NEWS.ru.

Также диетолог назвала конкретные примеры таких продуктов:

  • сладкая газировка,
  • чипсы,
  • фастфуд,
  • кондитерские изделия,
  • копченая колбаса.
Газировка раздражает стенки желудка, все попадает в кровь и моментально дает человеку энергию. То же самое с чипсами, фастфудом, кондитерскими изделиями, копченой колбасой с жирами и соленостями, — добавила Соломатина.

Также она напомнила, что сахоросодержащие продукты в течение 20 минут повышают уровень глюкозы в организме, а в сладкой воде этот процесс происходит еще быстрее. При этом легкую эйфорию люди получают и от таких продуктов, как, например, сыр.

Диетолог назвала два эффективных способа похудеть
Узнать подробнее
Читайте также:
Диетолог назвала самую полезную кашу для пожилых людейДиетолог рассказала о различиях процесса похудения у мужчин и женщинДиетолог дала совет как восполнить нехватку витаминов D и A весной
#Еда#Продукты#Здоровье#Кровь#Сыр#Сахар#Кондитерские изделия#Зависимость#Соль#Фастфуд#Энергия#Дарья Сорокина#Диетолог
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
Вчера, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
Вчера, 09:49