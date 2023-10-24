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Posted 24 октября, 12:04

Published 24 октября, 12:04

Modified 24 октября, 12:04

Updated 24 октября, 12:04

В Нижнем Тагиле похолодает до -7 градусов

Гололед и заморозки надвигаются на Нижний Тагил

24 октября 2023, 12:04
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле похолодает до -7 градусов

В Нижнем Тагиле ожидаются осадки в виде мокрого снега. Кроме того, прогнозируются гололед на дорогах и понижение температуры до -7 градусов.

В городе ожидается пасмурная погода с прояснениями и непродолжительный мокрый снег. Ветер северо-восточный с порывами 2-7 метров. Такая погода прогнозируется 25 октября 2023 года, рассказали в ЕДДС Нижнего Тагила.

В ночное время в Нижнем Тагиле похолодает до -2… -7 градусов. Днем температура будет на уровне -4… +1 градуса.

Напомним, до 29 октября 2023 года в Свердловской области пройдут осадки в виде снегопада с температурой не выше +3 градусов тепла.

Снежная и морозная погода придет в Свердловскую область
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