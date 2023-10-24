Гололед и заморозки надвигаются на Нижний Тагил

Posted 24 октября, 12:04
Published 24 октября, 12:04
Modified 24 октября, 12:04
Updated 24 октября, 12:04
В городе ожидается пасмурная погода с прояснениями и непродолжительный мокрый снег. Ветер северо-восточный с порывами 2-7 метров. Такая погода прогнозируется 25 октября 2023 года, рассказали в ЕДДС Нижнего Тагила.
В ночное время в Нижнем Тагиле похолодает до -2… -7 градусов. Днем температура будет на уровне -4… +1 градуса.
Напомним, до 29 октября 2023 года в Свердловской области пройдут осадки в виде снегопада с температурой не выше +3 градусов тепла.