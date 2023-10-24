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Posted 24 октября, 07:10

Published 24 октября, 07:10

Modified 24 октября, 07:10

Updated 24 октября, 07:10

Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Грузию

Из Екатеринбурга вновь начнут летать самолеты в Грузию

24 октября 2023, 07:10
Фото: 1MI

Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Грузию

Из Екатеринбурга снова начнут летать авиарейсы компании Red Wings в Батуми и Тбилиси. Первый перелет в Кутаиси состоится 31 октября 2023 года, а в Тбилиси можно будет летать со 2 ноября 2023 года.

О возобновлении прямого воздушного сообщения с Грузией рассказал глава ассоциации туризма Михаил Мальцев во время пресс-конференции.

Так, самолеты в Тбилиси будут летать по четвергам и воскресеньям, а в Кутаиси по вторникам и воскресеньям.

Напомним, с 30 октября 2023 года из Екатеринбурга начнут летать прямые авиарейсы на Пхукет два раза в неделю. Из уральской столицы можно будет улетать по понедельникам и четвергам, а с Пхукета по понедельникам и пятницам.

Из Екатеринбурга полетят прямые рейсы на Пхукет
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