Из Екатеринбурга вновь начнут летать самолеты в Грузию

Posted 24 октября, 07:10
Published 24 октября, 07:10
Modified 24 октября, 07:10
Updated 24 октября, 07:10
О возобновлении прямого воздушного сообщения с Грузией рассказал глава ассоциации туризма Михаил Мальцев во время пресс-конференции.
Так, самолеты в Тбилиси будут летать по четвергам и воскресеньям, а в Кутаиси по вторникам и воскресеньям.
Напомним, с 30 октября 2023 года из Екатеринбурга начнут летать прямые авиарейсы на Пхукет два раза в неделю. Из уральской столицы можно будет улетать по понедельникам и четвергам, а с Пхукета по понедельникам и пятницам.