Когда будет День жестянщика в Нижнем Тагиле?

Posted 24 октября, 17:05
Published 24 октября, 17:05
Modified 25 октября, 08:22
Updated 25 октября, 08:22
Снег в Нижнем Тагиле периодически шел в течение дня. За это время, по данным синоптиков Гисметео, высота снежного покрова увеличилась почти на 2 сантиметра. В течение дня при этом снег не растаял.
В ГИБДД по Свердловской области ранее напомнили, что во время гололеда водители должны двигаться со сниженной скоростью, не совершать резких маневров и резко не тормозить. Также важно исключить опасные обгоны и соблюдать дистанцию.
Во время гололеда нужно быть особенно внимательным на дороге, чтобы не создавать опасные ситуации. То же самое касается и пешеходов.