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Posted 24 октября, 17:05

Published 24 октября, 17:05

Modified 25 октября, 08:22

Updated 25 октября, 08:22

Когда будет День жестянщика в Нижнем Тагиле?

Когда будет День жестянщика в Нижнем Тагиле?

24 октября 2023, 17:05
Фото: 1MI
В ночь на 25 октября в Нижнем Тагиле не ожидается осадков. Однако температура воздуха опустится до -5 градусов. В течение дня потеплеет, но до -2 градусов. На дорогах ожидается гололед.

Снег в Нижнем Тагиле периодически шел в течение дня. За это время, по данным синоптиков Гисметео, высота снежного покрова увеличилась почти на 2 сантиметра. В течение дня при этом снег не растаял.

В ГИБДД по Свердловской области ранее напомнили, что во время гололеда водители должны двигаться со сниженной скоростью, не совершать резких маневров и резко не тормозить. Также важно исключить опасные обгоны и соблюдать дистанцию.

Во время гололеда нужно быть особенно внимательным на дороге, чтобы не создавать опасные ситуации. То же самое касается и пешеходов.

Снежная и морозная погода придет в Свердловскую область
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#Нижний Тагил#Снег#Погода#Гололед#Природа#Ирина Кирилова
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