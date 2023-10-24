Луганский волонтер Лилия Ильина проходит свой путь добра

Posted 24 октября, 11:08
Published 24 октября, 11:08
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Сегодня Лилия Ильина — член Общественной палаты Луганской Народной Республики, председатель общественной организации инвалидов «Путь добра» и официальный представитель международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». А в 2014 году она была просто одна из тех, кто остался в Луганске.
— В тяжелый момент для всех нас, когда в 2014 году уехало много здоровых людей, а люди с ограниченными возможностями здоровья остались здесь, было принято решение заняться общественной деятельностью, направленной на поддержку земляков, — рассказывает участница проекта #безграничные_донбасс.
Для Лилии это — не работа, а образ жизни. В организации состоит более 600 семей инвалидов, недавно примкнули переселенцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Окружены заботой более тысячи человек, а всего за девять лет деятельности оказана помощь более чем двадцати тысячам.
В организации все работают на общественных началах, без зарплаты. Первые четыре состава, по словам председателя, «выгорели» очень быстро. Сейчас сформировался костяк людей, которых трудности только закалили, и последние два года показатели идут вверх. Это команда единомышленников, которая понимает значение деятельности организации и не пасует перед сложностями.
Волонтеры не только выдают гуманитарную помощь, но и оказывают психологическую поддержку, консультируют людей, которые впервые сталкиваются с какими-то проблемами.
Организация уже дважды провела благотворительный фестиваль «Добрый город», в котором приняли участие неравнодушные земляки. На собранные средства детей с особенностями здоровья отправили на отдых.
— Мы повезли на море детей, которые никогда его не видели. Девочку со СМА на коляске завезли в воду, она ее попробовала и воскликнула: «Мама! Она соленая!». Ради таких эмоций и нужно жить и работать, — говорит Лилия Ильина.
У нее есть интересный проект «Мы рядом», волонтер приходит домой к своим подопечным, общается с ними, спрашивает, о чем они мечтают. Одной необычной девочке устроили посещение городской елки, на которой она никогда не была из-за своего заболевания. А в этом году она едет на море.
В прошлом году у организации «Путь добра» появились партнеры и партнерские гранты по паллиативной помощи, которая была оказана 17 семьям. Им приобрели функциональные кровати, лежаки для купания, специальные подушки для укладывания лежачих больных и расходные материалы для противопролежневой терапии.
«Путь добра» выполняет большой объем социально значимых задач и снимает социальную напряженность. Общественники действуют, как «скорая помощь»: поступил адресный запрос, партнеры отозвались, и вопрос решен. Это очень важно. Одинокие больные люди больше нуждаются не в материальной помощи, а в духовной поддержке. Она нужна и человеку, получившему травму и, как следствие инвалидность. Он не понимает, как ему дальше жить, не чувствует себя полноценным. А общественная организация в силах обеспечить его, например, современным протезом, с которым он снова станет уверенным в себе.
Трудностей в работе Лилии Ильиной немало, особенно сейчас, в переломный период жизни республики. Но, как она признается, сложности придают сил, потому что видит, что многим другим людям намного хуже. Ей хочется поддержать мам, воспитывающих особенных ребятишек в одиночку, поэтому ее новый проект будет называться «Мамина мечта». Он подразумевает комплексную работу с семьями, чтобы дать маме передышку, глоток воздуха, своего рода перезагрузку. В ноябре планируется грандиозное мероприятие «Мисс Особая Мама». И хотя оно проводится впервые, уже стали поступать заявки.
Лилия Ильина подчеркивает: члены ее организации особенные в здоровье, но не ограничены в возможностях.
— Мы провели четыре фестиваля «Невозможное — возможно!» ко Дню инвалида. Каждый раз берем новых участников, и это не профессиональные артисты. Выходя на сцену, люди меняются: они верят в себя, и это достойно уважения и примера, — считает волонтер.
Она призывает всех включаться в общественную деятельность, больше внимания уделять благотворительности. Ведь каждый человек не застрахован ни от чего. Лилия Ильина видит, что общество еще не готово встречаться с людьми с инвалидностью на равных. Воспитывать толерантность надо с детского сада и школы. Дети должны понимать, что инвалид — такой же человек, просто с особенностями, и оказать ему помощь.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.