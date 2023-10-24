Луганский волонтер Лилия Ильина проходит свой путь добра

«Путь добра» выполняет большой объем социально значимых задач и снимает социальную напряженность. Общественники действуют, как «скорая помощь»: поступил адресный запрос, партнеры отозвались, и вопрос решен. Это очень важно. Одинокие больные люди больше нуждаются не в материальной помощи, а в духовной поддержке. Она нужна и человеку, получившему травму и, как следствие инвалидность. Он не понимает, как ему дальше жить, не чувствует себя полноценным. А общественная организация в силах обеспечить его, например, современным протезом, с которым он снова станет уверенным в себе.