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Posted 24 октября, 09:57

Published 24 октября, 09:57

Modified 24 октября, 09:57

Updated 24 октября, 09:57

Житель Екатеринбурга избивал свою собаку на улице

Мужчина в Екатеринбурге жестоко избил свою собаку

24 октября 2023, 09:57
Фото: Midjourney

Житель Екатеринбурга избивал свою собаку на улице

Жители Екатеринбурга заметили, как мужчина избивал свою собаку. Инцидент произошел на Бисертской улице.

По словам местных жителей, горожанин часто избивает своего питомца. В управляющей компании подтвердили, что инцидент был. Однако личность хозяина собаки пока не установлена, пишет Е1.

Видео: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"

Напомним, в Каменске-Уральском местный житель регулярно избивает свою собаку и угрожает соседям ее убить. Животное ему подарила дочка два года назад после того, как у мужчины умерла жена.

Активисты, выступающие за защиту животных, вызывали сотрудников полиции на место, где живет агрессивный свердловчанин, однако он не стал открывать им дверь.

В Каменке-Уральском мужчина после смерти жены стал избивать собаку
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