Мужчина в Екатеринбурге жестоко избил свою собаку

Posted 24 октября, 09:57
Published 24 октября, 09:57
Modified 24 октября, 09:57
Updated 24 октября, 09:57
По словам местных жителей, горожанин часто избивает своего питомца. В управляющей компании подтвердили, что инцидент был. Однако личность хозяина собаки пока не установлена, пишет Е1.
Напомним, в Каменске-Уральском местный житель регулярно избивает свою собаку и угрожает соседям ее убить. Животное ему подарила дочка два года назад после того, как у мужчины умерла жена.
Активисты, выступающие за защиту животных, вызывали сотрудников полиции на место, где живет агрессивный свердловчанин, однако он не стал открывать им дверь.