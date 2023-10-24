На Урале мужчины на 15% чаще женщин мониторят новости

За последний год также вырос трафик на социальные сети и мессенджеры. Лидерами роста по количеству гигабайт в 2023 году стали Telegram — на 80% и WhatsAp — на 50%. Самая молодая группа абонентов в возрасте 17-25 лет из мессенджеров предпочитает Telegram. 42% трафика приходится на этот мессенджер и лишь 18% — на WhatsApp. Среди социальных сетей чаще всего тратят мобильный интернет в VK — 44% от общего объема в этой соцсети. В то же время у поколения 50+ в данном сегменте больше всего трафика приходится на Viber.