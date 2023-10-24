На Урале мужчины на 15% чаще женщин мониторят новости

Posted 24 октября, 13:04
Published 24 октября, 13:04
Modified 24 октября, 13:06
Updated 24 октября, 13:06
Больше всего информационно-новостными сайтами интересуются жители Свердловской области в возрасте 25-35 лет. На них приходится почти половина трафика в этой категории. На втором месте по интересу к новостному контенту — жители региона в возрасте 35-45 лет — 34% от общего трафика. Молодежь оказалась на третьем месте в рейтинге с долей 14%. Старшее поколение замыкает список: жители старше 50 лет реже узнают о событиях в стране и мире с помощью мобильных технологий. К таким выводам пришли аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных активности абонентов.
Следом идут онлайн-кинотеатры, на которые приходится пятая часть всего потраченного трафика. В топ-3 также входят СМИ и новостные сервисы — 13% от общего потребляемого объема. В 2023 году абоненты стали тратить на эту категорию в 3,3 раза больше трафика, чем в прошлом. Положительную динамику здесь обеспечили контентные платформы «Смотрим.ру» и «Дзен». На них расход мобильного интернета увеличился в 3 и 4 раза соответственно.
За последний год также вырос трафик на социальные сети и мессенджеры. Лидерами роста по количеству гигабайт в 2023 году стали Telegram — на 80% и WhatsAp — на 50%. Самая молодая группа абонентов в возрасте 17-25 лет из мессенджеров предпочитает Telegram. 42% трафика приходится на этот мессенджер и лишь 18% — на WhatsApp. Среди социальных сетей чаще всего тратят мобильный интернет в VK — 44% от общего объема в этой соцсети. В то же время у поколения 50+ в данном сегменте больше всего трафика приходится на Viber.
Среди категорий со значительным ростом мобильного трафика оказались «Навигация», где наибольший прирост показало приложение 2ГИС, и маркетплейсы. За год потребление интернета в этой категории выросло на 65%, а трафик только на Wildberries вырос в 4,5 раза.
Повышенный интерес к мессенджерам и тенденция к росту потребления мобильного трафика в целом подтверждается спросом абонентов на опции МегаФона, которые позволяют модифицировать тариф в зависимости от потребностей. Чаще всего этой осенью свердловчане выбирают перенос остатков, безлимит на мессенджеры и соцсети. Далее в списке подключение дополнительных гигабайт к основному пакету интернета и безлимит на видео — YouTube и RuTube.