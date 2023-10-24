Наказание грозит виновным в инциденте с зажатой в дверях лифта мамой в Нижнем Тагиле

Posted 24 октября, 16:45
Published 24 октября, 16:45
Modified 25 октября, 08:24
Updated 25 октября, 08:24
Происшествие случилось 21 октября вечером в одном из домов на ГГМ. Женщина заходила в кабину, когда двери закрылись и лифт поехал. В результате пострадавшая оказалась зажата между первым и вторым этажами. При этом она получила травму ноги, в связи с чем госпитализирована.
В СК по Свердловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Уже назначены экспертизы и выясняются обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле руководства регионального СК.
Кроме того, по данному инциденту глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад.