Наказание грозит виновным в инциденте с зажатой в дверях лифта мамой в Нижнем Тагиле

Происшествие случилось 21 октября вечером в одном из домов на ГГМ. Женщина заходила в кабину, когда двери закрылись и лифт поехал. В результате пострадавшая оказалась зажата между первым и вторым этажами. При этом она получила травму ноги, в связи с чем госпитализирована.