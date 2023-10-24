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Posted 24 октября, 16:45

Published 24 октября, 16:45

Modified 25 октября, 08:24

Updated 25 октября, 08:24

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после застревания мамы в дверях лифта

Наказание грозит виновным в инциденте с зажатой в дверях лифта мамой в Нижнем Тагиле

24 октября 2023, 16:45
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после застревания мамы в дверях лифта

В Нижнем Тагиле после инцидента с зажатой в дверях лифта женщиной возбуждено уголовное дело. Молодая мама получила травмы и теперь находится в больнице.

Происшествие случилось 21 октября вечером в одном из домов на ГГМ. Женщина заходила в кабину, когда двери закрылись и лифт поехал. В результате пострадавшая оказалась зажата между первым и вторым этажами. При этом она получила травму ноги, в связи с чем госпитализирована.

В СК по Свердловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Уже назначены экспертизы и выясняются обстоятельства произошедшего. Дело находится на контроле руководства регионального СК.

Кроме того, по данному инциденту глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад.

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