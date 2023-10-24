Некоторым жителям Свердловской области могут снизить плату за детский сад

Напомним, в Нижнем Тагиле с начала 2023 года стоимость питания в детских садах выросла. В текущем году цена составляет 154,77 рубля при 12-часовом нахождении в дошкольном учреждении и 162,92 при 14-часовом. Это расценки для детей до трех лет. С 3 до 8 лет плата уже составляет 200,72 рубля и 211,29 рубля соответственно.