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Posted 24 октября, 17:30

Published 24 октября, 17:30

Modified 24 октября, 17:32

Updated 24 октября, 17:32

Жителям Свердловской области предложили снизить плату за детский сад

Некоторым жителям Свердловской области могут снизить плату за детский сад

24 октября 2023, 17:30
Фото: Midjourney

Жителям Свердловской области предложили снизить плату за детский сад

Некоторым категориям жителей Свердловской области предложено снизить размер платы за детский сад. В частности, это касается родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Такую меру предложил депутат регионального Заксобрания Евгений Зяблицев в ходе заседания. Он заявил, что закон можно дополнить положением, которое обязывает устанавливать размер оплаты с учетом того, что дети с ОВЗ имеют право на бесплатное двухразовое питание.

Таким образом плата может стать ниже, потому что стоимость двухразового питания с родителей взиматься не будет. Средства на эти цели будут выделяться из областного и местного бюджета. Депутаты единогласно поддержали предложение.

Напомним, в Нижнем Тагиле с начала 2023 года стоимость питания в детских садах выросла. В текущем году цена составляет 154,77 рубля при 12-часовом нахождении в дошкольном учреждении и 162,92 при 14-часовом. Это расценки для детей до трех лет. С 3 до 8 лет плата уже составляет 200,72 рубля и 211,29 рубля соответственно.

#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Детский сад#Оплата#Питание#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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